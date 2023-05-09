懷疑被綠…醋夫壓床狠捅4刀倒一旁大睡！　妻鮮血狂噴打110求救

▲林男懷疑妻子搞外遇，將人拖到床上猛刺4刀，行兇後丟下滿身血的妻子躺一旁睡覺，妻子忍痛打110求救。（示意圖／123RF）



記者蔡怡萍／台中報導

台中一名林姓男子服用抗憂鬱藥物與毒品咖啡包後，精神錯亂懷疑妻子與其他人亂來，與妻口角後，拿起水果刀把妻子從門口拖回床上，並朝她胸口上腹狠刺4刀，行兇後就倒回床上呼呼大睡，身受重傷的妻子拖著滿身鮮血撥打110求救保住一命。林男一審依殺人未遂處7年徒刑，上訴後因與妻子和解獲得原諒，撤銷改判4年6月，全案還可上訴。

判決指出，2021年10月21日凌晨1時許，林姓男子在台中住家服用了抗憂鬱藥物，以及2包毒咖啡後，出現精神不穩、妄想等情況，懷疑妻子在外與其他男人交往，與妻子發生激烈爭吵，妻子轉頭想離開現場，林男竟從餐具櫃拿出水果刀，衝向門口將妻子拖回床上，接著發狠朝胸口、上腹猛刺數刀。

妻子身受重傷，林男卻一頭倒在旁邊呼呼大睡，鮮血直流的妻子硬撐，並撥打110報案，警方獲報到場，緊急將奄奄一息的她送醫急救，並當場將還在熟睡的林男逮捕。

妻子送醫後有左上腹穿刺傷、左胸前外側刺傷3處、均穿透進胸腔內，造成至少有400毫升的血胸出血，致左胸氣血胸、呼吸衰竭等傷害、搶救後保住一命，林男精神恍惚地說因為妻子偷情，氣憤之下才拿出水果刀想嚇嚇她，但遭到妻子挑釁說「你刺啊」，才不小心刺到她，並不是有意的。

一審法官認為，林男僅因懷疑妻子外遇，就持刀朝重要器官猛刺數刀，下手凶狠，又否認犯行，依殺人未遂處有期徒刑7年；林男上訴台中高分院，法官審酌林男當時精神狀況、辨識能力顯著降低，且已深感懊悔、與妻子和解獲得原諒，先前都在家照顧患有憂鬱症的妻子等情況，撤銷改判有期徒刑4年6月，全案仍可上訴。