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社會 社會焦點 保障人權

老婆偷吃！小王爽到「腿軟」嗨喊：幫我舔全身　經理夫綠炸崩潰

▲▼ 親熱，做愛，性愛，上床，戀愛。（圖／免費圖庫pixabay）

▲新北市一名人夫發現妻子外遇，與小王對話更是鹹濕露骨，令他崩潰不已。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名電子公司經理發現妻子外遇，通訊軟體中還有不少親密對話，內容包括「腿軟」、「幫我舔全身」等，讓他大受打擊，決定向小王提告。新北地方法院審理後，判小王應賠償人夫40萬元，可上訴。

擔任電子公司經理的人夫主張，自己2013年無意間在家中電腦見到妻子與小王的親密對話，但因妻子承諾會斬斷關係，這才選擇相信妻子，不料，2021年9月間卻又發現妻子與小王仍暗通款曲，甚至6度發生性行為，這段9年多的不倫戀讓他大受打擊，決定向小王提告求償100萬元精神撫慰金。

擔任另間電子公司經理的小王則表示，他於2012年與人妻在公司認識，2013年曾有短暫交往，但當年就斷絕聯繫了，直到2021年才又聯絡，不否認與人妻間多有調情電話，坦承至少發生過1次性行為，但就發生時間、地點、次數已經無法確定，強調自己目前還需要養老婆、父母，有極高的和解意願，希望法院能酌情減低撫慰金的金額。

法院勘驗人妻與小王的對話，內容包括「變人妻之後，不小心喜歡上不該喜歡的人」、「腿軟，那妳要溫柔點」、「下次幫我舔全身」、「那是不是我的功勞，愛情的滋潤」、「想想還真的蠻想跟你以男女朋友關係聚餐，感覺應該很鹹濕XD，你看你這個小色鬼」、「還沒啊，沒有KISS掰，怎會下班」、「哈哈，快來kiss一下」、「今年是520（我愛你）在一起」。

法院勘驗各項事證後，不採信人夫指稱人妻與小王交往9年及6度發生性行為的主張，但2人侵犯人夫配偶權的事實明確，判小王應賠償人夫精神撫慰金40萬元，全案仍可上訴。

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