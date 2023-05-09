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未查證罵余正煌抄襲！謝立聖被告後道歉了　粉絲狂安慰：態度很棒

▲▼林智堅、陳明通。（圖／記者黃哲民、屠惠剛攝）

▲前新竹市市長林智堅、前國安局長陳明通。（組圖／記者黃哲民、屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

調查局調查官余正煌控告，前新竹市市長林智堅違反《著作權法》侵害著作權引起社會關注，許多粉專也加入戰局大罵，讓余正煌怒告。對此，插畫家謝立聖也透過粉專發文道歉，「保證日後不再發表或轉貼任何有損余正煌先生名譽之文章內容。」

謝立聖9日晚間透過臉書粉專「謝立聖插畫」發文表示，他未經查證即就林智堅涉及論文抄襲事件發表不實內容之貼文，不當指涉余正煌先生疑有作弊、抄襲之情形，致余正煌先生名譽受到嚴重損害。

謝立聖表示，蒙余正煌先生原諒不予追究，本人於此向余正煌先生表示最深之歉意，並保證日後不再發表或轉貼任何有損余正煌先生名譽之文章內容。

▲▼未查證罵余正煌抄襲被告　謝立聖發153字道歉文　粉絲整排安慰：態度很棒。（圖／翻攝謝立聖插畫臉書）

▲謝立聖道歉文。（圖／翻攝謝立聖插畫臉書）

貼文一出，粉絲看完紛紛留言，「讚！謝謝立聖兄明理坦率態度。令人佩服」、「辛苦了」、「有錯就認的態度很棒！拍拍」、「了不起！負責」、「你的態度跟高度令人佩服，不會因立場而抹滅良心」、「沒關係，吃的了虧才能成大事」、「等最後法院的著作權判決，才知道輸贏」。

也有網友不買單，「有誠意的話怎麼拖到現在？有誠意不是一開始就要出來道歉了嗎？還是拖的過就算了？拖不過再道歉？」「笑死，律師出手被告了才不甘不願道歉，這也能算坦率態度？？真那麼坦率早就主動道歉囉」、「有些人中文程度實在不行，看不懂『發表不實內容之貼文』是什麼意思」、「大型翻車現場我就是特地來打卡留念的」。

▼網友正反論戰。（圖／翻攝謝立聖插畫臉書）

▲▼未查證罵余正煌抄襲被告　謝立聖發153字道歉文　粉絲整排安慰：態度很棒。（圖／翻攝謝立聖插畫臉書）

▲▼未查證罵余正煌抄襲被告　謝立聖發153字道歉文　粉絲整排安慰：態度很棒。（圖／翻攝謝立聖插畫臉書）

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