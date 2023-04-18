傳通過陳明通退休申請　國發所斥：與事實不符「教評會無權責」

▲外傳國發所教評會日前通過陳明通（圖右）退休案，國發所今駁斥與事實不符。（圖／記者黃哲民、屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

前新竹市長林智堅與前桃園市長鄭文燦就讀台大國發所在職專班時，因為論文被認定抄襲而遭到撤銷學位，指導教授都是前國安局長陳明通，外傳陳明通為保住台大退休金，而向教評會提出申請退休，台大國發所今（18日）回應，指媒體報導內容顯與法規與事實不符，指系所並無實質審核教師能否退休權限，教師必須直接向人事室申辦。

去年九合一大選前後，論文抄襲案連環爆，其中前新竹市長林智堅因論文抄襲，先後被撤銷台大國發所與中華大學碩士學位，前桃園市長鄭文燦也因就讀台大國發所在職專班時論文涉及抄襲，被撤銷學位，外界將矛頭指向兩人的指導教授、也是前國安局長陳明通。

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台大目前仍針對陳明通是否違反學術倫理，進行調查中，但日前卻傳出，陳明通在今年1月請辭國安局長後為了保住台大退休金，向台大國發所教評會提出申請，甚至國發所教評會已經通過陳明通的退休案。

不過，台大國發所今天在網站澄清，駁斥媒體報導內容顯與法規與事實不符，指台大教師退休案，依法是由教師直接向台大人事室申辦，系所並無實質審核教師能否退休權限。國發所教評會決議內容，並未涉及陳教授退休事宜，因為不屬於所教評會職權。

台大國發所表示，教評會已經審議者，是校方移請處理陳教授被檢舉疑涉學生論文指導不周案，國發所教評會已作成決議送交院方，該次所教評會決議內容，依校方書面指示不予公開。