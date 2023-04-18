　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

傳通過陳明通退休申請　國發所斥：與事實不符「教評會無權責」

▲▼林智堅、陳明通。（圖／記者黃哲民、屠惠剛攝）

▲外傳國發所教評會日前通過陳明通（圖右）退休案，國發所今駁斥與事實不符。（圖／記者黃哲民、屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

前新竹市長林智堅與前桃園市長鄭文燦就讀台大國發所在職專班時，因為論文被認定抄襲而遭到撤銷學位，指導教授都是前國安局長陳明通，外傳陳明通為保住台大退休金，而向教評會提出申請退休，台大國發所今（18日）回應，指媒體報導內容顯與法規與事實不符，指系所並無實質審核教師能否退休權限，教師必須直接向人事室申辦。

去年九合一大選前後，論文抄襲案連環爆，其中前新竹市長林智堅因論文抄襲，先後被撤銷台大國發所與中華大學碩士學位，前桃園市長鄭文燦也因就讀台大國發所在職專班時論文涉及抄襲，被撤銷學位，外界將矛頭指向兩人的指導教授、也是前國安局長陳明通。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大目前仍針對陳明通是否違反學術倫理，進行調查中，但日前卻傳出，陳明通在今年1月請辭國安局長後為了保住台大退休金，向台大國發所教評會提出申請，甚至國發所教評會已經通過陳明通的退休案。

不過，台大國發所今天在網站澄清，駁斥媒體報導內容顯與法規與事實不符，指台大教師退休案，依法是由教師直接向台大人事室申辦，系所並無實質審核教師能否退休權限。國發所教評會決議內容，並未涉及陳教授退休事宜，因為不屬於所教評會職權。

台大國發所表示，教評會已經審議者，是校方移請處理陳教授被檢舉疑涉學生論文指導不周案，國發所教評會已作成決議送交院方，該次所教評會決議內容，依校方書面指示不予公開。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／馬國賢結婚了！　「臨時起意」現蹤戶政事務所登記
57萬名股東注意！群創不配股利　減資每股退0.5元
獨／桃園人妻逼跪甩夫4巴掌　背後原因曝光
183Club解散內幕！　他遭隊長開嗆「質疑帳目」：覺得自己
台北旅館住1晚　3個月後「流出偷拍片」她氣炸：很噁心
「出櫃隔年閃婚」交往1天點頭嫁　女星突宣布4年婚斷
郭台銘、侯友宜拉近中　最新民調曝
法航447班機空難　駕駛「這句遺言」讓人不寒而慄
獨／7寶爸「按下去」就爆炸！　現場畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

本土猴痘+13！分布北北桃高　羅一鈞曝疫調：2管道感染風險高

愛妻便當長這樣！人夫嘆「吃不下去」　全場看傻：地獄風情

思覺失調症停藥1天「再住院風險增2成」　長效針劑翻轉成效曝

鋒面明天進逼！本波春雨三部曲　專家曝降雨熱點變化

睡完人夫「吃胃藥不會沒事」！美女律師怒轟：請正確衛教

響應2050淨零排放！中華郵政開賣電動機車　35項環保商品買千送百

快訊／猴痘「新增15例」大爆發！創單周新高「13本土+2境外」

快訊／彰化45天7場「送肉粽」！和美明晚送煞　途經3路段到線西

傳通過陳明通退休申請　國發所斥：與事實不符「教評會無權責」

刺青學徒高三罹罕病！暖醫幫籌百萬體內裝電極導線　圓夢露曙光

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

本土猴痘+13！分布北北桃高　羅一鈞曝疫調：2管道感染風險高

愛妻便當長這樣！人夫嘆「吃不下去」　全場看傻：地獄風情

思覺失調症停藥1天「再住院風險增2成」　長效針劑翻轉成效曝

鋒面明天進逼！本波春雨三部曲　專家曝降雨熱點變化

睡完人夫「吃胃藥不會沒事」！美女律師怒轟：請正確衛教

響應2050淨零排放！中華郵政開賣電動機車　35項環保商品買千送百

快訊／猴痘「新增15例」大爆發！創單周新高「13本土+2境外」

快訊／彰化45天7場「送肉粽」！和美明晚送煞　途經3路段到線西

傳通過陳明通退休申請　國發所斥：與事實不符「教評會無權責」

刺青學徒高三罹罕病！暖醫幫籌百萬體內裝電極導線　圓夢露曙光

民宅半夜4點廚房燒了！20歲男女一度困陽台　勇消搜索救人

吃素更方便！東森購物「蔬食餐盒」　19日電視開賣

真的鍍金了！　K金回收專門店連續攻佔台中2間大角店

詐團掌握個資！檢察官：十幾年前就接過「刷卡設定錯誤」假客服電話

抓住黃金治療期！花蓮男健檢揪出肺癌　醫：早發現存活率高

歐告每天早晨第一件事「找阿公請安」　頭塞懷裡討抱抱：我起床囉

快訊／馬國賢結婚了！　「臨時起意」現蹤南港戶政事務所登記

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星　合演周迅一夕爆紅

屏東單車婦過馬路…遭右轉大貨車撞倒！下半身多處骨折送醫

徐榛蔚、傅崐爭取富里站增停對號列車　獲台鐵公司同意

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

快訊／「對發票神器」宣布終止服務！一票用戶震驚

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

AV女優絲襪對決！Joeman被新有菜強抱掀暴動

最強春雨明襲！全台連下3天　最劇時間曝

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網掀背後原因

全台防劇烈天氣！　雨最大時間曝

以為小孩只是腸胃炎　診所一看轉送大醫院

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

快訊／猴痘「新增15例」大爆發！創單周新高

師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線

更多熱門

相關新聞

九合一選舉成揪論文抄襲大戰　監察院立案調查防抄機制、審查標準

九合一選舉成揪論文抄襲大戰　監察院立案調查防抄機制、審查標準

學倫問題成為去年九合一大選主軸，民進黨、民眾黨、國民黨候選人都有人深陷論文抄襲風波，對此，監察院18日表示，國內學位論文抄襲問題嚴重 主管機關有否善盡品質監管職責 監察委員賴鼎銘、蕭自佑、林郁容申請自動調查。

即／中央大學確認博士論文抄襲　鄭寶清道歉這樣說

即／中央大學確認博士論文抄襲　鄭寶清道歉這樣說

憲哥推薦藍芽喇叭大方抽

憲哥推薦藍芽喇叭大方抽

黃大米自曝聯考辛酸　她1招上台大

黃大米自曝聯考辛酸　她1招上台大

台大生學英文面臨四大困境　副校長：程度參差不齊「近2成要輔導」

台大生學英文面臨四大困境　副校長：程度參差不齊「近2成要輔導」

關鍵字：

陳明通台大國發所論文抄襲林智堅

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

快訊／「對發票神器」宣布終止服務！一票用戶震驚

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照

《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照「達成生活新共識」

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

麥當勞早餐限定「雙層麥香魚」回來了

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面