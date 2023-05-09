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竹市稅務局推線上回覆平台　掃描QR Code輕鬆快速辦

▲不用出門！竹市稅務局推線上回覆平台，掃描QR Code輕鬆快速辦。（圖／新竹市政府提供）

不用出門！竹市稅務局推線上回覆平台，掃描QR Code輕鬆快速辦。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

「以網路取代馬路！」提供更安全、便利、快速的網路稅務服務。市府稅務局推出線上回覆平台，結合稅務輔導函或通知書的QR Code，同時配賦專屬驗證碼，提供地價稅自用住宅用地申請、直撥退稅申請、轉帳納稅證明、欠稅移送通知輔導等稅務輔導線上回覆服務，免出門就能完成稅務事。

稅務局表示，如不動產移轉時併同申請地價稅自用住宅用地者，為維護民眾權益，就符合適用要件者，主動貼心寄發輔導函，民眾收到後於專案輔導期間內，只需掃描輔導函上的QR Code（或點選連結：https://reurl.cc/9Vezkn），即會連接至線上回覆平台，登入專屬驗證碼及身份證號進入申請頁面，確認資料正確後，再按送出即完成申請。

稅務局說明，線上回覆免接觸、免奔波，安全又便利，111年稅務局各類輔導函回覆案件多達2200件，本年度配合牌照稅、房屋稅及地價稅三大稅開徵催繳作業，補單及更址輔導線上回覆將陸續上線，以擴大服務民眾。

民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線，將有專人竭誠為您服務。

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