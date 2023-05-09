最後身影！台南3歲女童與母開心牽手走騎樓　1分鐘後慘遭輾亡

記者林悅、劉人豪／台南報導

36歲杜姓孕婦8日駕車行經台南市北區成功路時，左轉輾過走斑馬線的一對母女，造成3歲女童死亡，38歲李姓母親重傷；女童生前最後身影9日曝光，只見她跟母親走在騎樓下，約1分鐘後過馬路就不幸遭杜女開車輾斃。

▲台南3歲女童遭輾斃，事發前最後身影畫面曝光。（圖／民眾提供）

從影片中可看到，李女牽著女兒走在騎樓，李女右手拿著雨傘晃來晃去，看來心情相當不錯，左手緊握著女兒一起向前走，而女童揹著背包、右手握著母親的手大步走路，沒想到約1分鐘後走斑馬線過馬路時，母女慘遭車輛輾壓，造成1死1重傷。

▲母女過馬路遭撞，3歲女童慘死。（圖／記者林悅翻攝）

該起事故發生於8日上午9時許，杜女開車行經台南市北區忠義路三段、成功路口時，左轉衝撞正在過馬路的一對母女，李女當時牽著3歲女兒徒步走到一半，遭杜女開車直接撞輾過，路過的騎士及附近店家的民眾都趕緊上前查看協助，女童倒在路中一動也不動，當場失去生命跡象，李女則被捲入車底重傷送醫。

▲台南斑馬線車禍命案死者辦招魂儀式，女童父哭喊「跟爸爸回家並保佑媽媽」，在擲筊3允杯後，忍不住情緒崩潰，扶柱痛哭失聲，令人鼻酸。（圖／記者林悅翻攝）



女童父親與家屬9日下午前往命案現場設香案舉行招魂儀式，過程約15分鐘，女童父親在「請魂」擲筊3允杯後，情緒崩潰扶柱痛哭失聲，令人鼻酸。女童父親也說，太太傷勢已經穩定，但頻頻喊痛，也急著想要知道女兒狀況，他因擔心太太無法接受，不敢說出實情，「但就算我太太好起來了，我女兒也回不來。」