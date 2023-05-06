驗屍結果曝光！　陸情侶全裸慘死峇里島「利器割喉與勒斃」

記者任以芳／綜合報導

大陸一對男女日前在印尼峇里島一間飯店「全裸」死亡，男方被發現時渾身是血，女方倒臥浴缸。今（6）日最新消息指出，家屬前往地認屍，法醫初步相驗死因，男性屍體上有利器形成的開放性傷口，女性脖子上有明顯勒痕。

綜合陸媒最新報導，女性死者的家屬今飛赴峇里島處理後事。印尼法醫對兩名死者進行屍檢，發現男方屍體上有利器形成的開放性傷口，而女方脖子上有勒痕和纏繞的傷口。

女性死者的朋友表示，兩名死者是情侶關係，交往兩、三年左右，感情穩定，女方性格溫和，雙方是讀大學時認識的，兩人在國內的時候住南昌。

朋友還透露，女方本科就讀於江西省南昌市，之後前往新加坡留學，男女雙方此次出行目的是旅遊，「他們環遊世界很久了，這一站到了峇里島。」

▲男死者渾身血爬出房間外 。（圖／翻攝 椒點）

這起離奇命案發生於當地時間5月1日峇里島洲際酒店內，兩名大陸遊客不幸身亡，其中男性死者25歲，來自廣西；女性死者22歲，來自江西。兩名死者被發現時均全身赤裸，男性死者被發現時躺在酒店走廊露台上，渾身是血，脖子和左腿均有傷口；女性死者則躺在房間浴室內，頸上有纏繞的傷口。

▲女死者倒臥浴缸。（圖／翻攝 椒點）

根據監控畫面顯示，女性死者是在4月30日晚單獨前往酒店登記入住的。5月1日淩晨，男性死者抵達酒店入住，當天淩晨0點50分左右，男死者離開房間一段時間，然後再次返回。不久，該房間訂購了酒店的食物，酒店員工在1點17分左右將食物送入房內，隨後離開。早上6點32分，男死者渾身血匍匐著從房間裏爬出來，最終在走廊上死去，女死者倒臥浴缸。

目前，印尼警方尚未公佈案件究竟屬於自殺、兩人互毆還是有第三方介入的謀殺。由於受害者並未丟失貴重物品，警方否認盜竊的可能性，並表示現在沒有足夠的證據確認死因。