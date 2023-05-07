「峇里島情侶命案」屍檢新細節曝光！　女死者口鼻流出不明液體

記者任以芳／綜合報導

大陸一對情侶1日在全裸慘死在一間峇里島酒店，家屬強調兩人感情穩定，此行目的是旅遊。今（7）日多家陸媒披露屍檢細節，男性死者脖子左右兩側、下肢等部位有利器割傷痕跡，女死者胃裡殘留不明液體，順著口鼻流出。當地警方透露，2名死者私人物品沒有丟失，先排除三人盜竊行兇可能性，除屍檢結果，將重點盤查調查監視器影片。

▲男死者多處部位有利器痕跡。（圖／翻攝 椒點）

報導稱，峇里島法醫驗屍發現，男性死者頸部左右兩側、手背和右腳、左腳等處有開放性傷口，其中該死者兩側有約11至12厘米長的傷口。

酒店走廊監控畫面則顯示，他曾在1日6時32分左右匍匐爬出房間，渾身是血，掙扎大約20分鐘後最終倒在走廊慘死。

▲女性死者屍檢最新細節，胃裡殘留大明大量液體。（圖／翻攝 椒點）

法醫進一步說，傷口全是利器造成。另外，女性死者身上沒有發現開放性傷口，額頭、手臂和下肢有擦傷，脖子上有呈「線狀」瘀傷，生前可能曾遭人勒頸。

女死者是在酒店浴缸內死亡，胃中發現大量液體，順著嘴和鼻子中也流出液體，目前針對這些不明液體進行毒理學檢查，以確定死者生前是否中毒。目前正等待毒理學檢查的結果和關於兩具屍體檢查的進一步指示。

綜合陸媒報導，程某（女性死者）是南昌工學院學生，尚未畢業。事發後女方家屬已飛抵峇里島。當地警方透露必須等到屍檢報告完全出爐，才能判定兩人是自殺還被謀殺，由於受害者的私人物品都在酒店房間內，沒有丟失，初步排除第三人竊盜行凶。

還原這起離奇命案，據酒店監視器畫面顯示，女性死者4月30日晚前往酒店登記入住4223號房間。5月1日淩晨零時17分左右，男性死者到達酒店大堂，與女性死者會面後一起進入房間。5月1日零時50分左右，男性死者曾離開房間，疑似在隔壁4222號房間門口逗留查看，隨後返回自己房間。之後有酒店員工在1時17分左右提供送餐服務，在房間內停留了一段時間後離開。監控畫面顯示，之後直到6時32分，男性死者爬出房間，期間沒有人再進出過4223號房間。