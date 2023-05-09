高雄「7天3度停電」惹民怨　台電曝原因！2次是大雷雨害的

▲高雄鳳山五甲一帶2日發生停電。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄前鎮區翠亨北路、鎮興路一帶，昨（8）日晚間7點突然一片漆黑，約170盞路燈不亮，台電派員搶修後，直到晚間11點半才全數放亮。但5月份以來，7天內已經停電3次，對此，台電解釋原因，一件為配電設備變壓器故障，另兩件則是跟下雨有關；高雄市長陳其邁則稱台電真的要檢討，「必須做一個總體檢，來加速電網更新」。

近來一周內，高雄3度發生停電，其中，高雄市鳳山區保泰路、善美路等路段等路段2日晚間6點46分，因配電設備變壓器故障而停電，影響部分用戶停電，經台電派員搶修後，於晚間9點修復全線送電。

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▲▼高雄鳳山五甲一帶停電。（圖／民眾提供）

7日下午1點02分，高雄市湖內區中山路、保生路等路段又因雷雨造成架空配電設備故障而停電，經人員搶修後於15時02分修復全線送電。

昨（8）日晚間7點，前鎮區翠亨北路、鎮興路一帶也突然陷入黑暗，約170盞路燈不亮，經查為路燈地下線路故障，疑似孔內雨水累積導致短路所致，經人員搶修後，直到晚間11點30分許路燈才全部放亮。

▲▼台電派員到前鎮區翠亨北路路燈停電現場，搶修地下線路。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於7天3起停電事故，台鐵解釋，主要是因為大雷雨導致的停電，包括星期日發生在湖內的架空配電設備故障，以及昨晚前鎮翠亨北路一帶約170盞路燈不亮，也是因為大雨造成孔內雨水累積導致短路所致，造成對民眾造成的不便，台電深感抱歉。後續將持續配電線路維護點檢，避免類似事件再度發生。

市長陳其邁今被問及此事，也點名台電真的要檢討，他強調，希望能夠針對這一些電網，尤其在過去一些比較久的配電線路等等這個部分，必須做一個總體檢，來加速整個電網的更新，加強電網的韌性。