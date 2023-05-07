▲新北助業者導入數位科技，創造金粉級會員經濟。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市針對新零售業接連舉辦「數據變現」及「高效營運」2大主題小聚，最終場聚焦於「會員經濟」，並由電通集團isobar、Migo -功典資訊、GoSky AI-構思網路科技、PoWallet波波錢包-紅樓創新技術等數位轉型專家及服務商，傳授會員互動、社群經營機制、消費回購及忠誠顧客養成等訣竅，將品牌鐵粉化身金粉，打造超級用戶，持續為品牌創造效益。

經發局長何怡明表示，數位轉型浪潮席捲全球產業，在智慧手機普及的時代，行動消費已是潮流，疫情期間更加速零售業、服務業及餐飲業數位轉型的意識。經發局今年以3場「新零售技術應用小聚」，帶領新北的業者了解數位轉型的必要性，每場活動均邀請專家現身開講，亦提供與數位轉型供應商（SI）一對一諮詢及媒合的機會，協助業者在有限的資源，訂定合適的轉型展策略，導入相對應的技術及數位工具。

3場小聚共吸引70家次的業者參加，並促成超過50場次的媒合，預計可促成3案以上的MOU簽訂，持續助新北業者逐步運用數位科技，創造現金流。企業除了透過優化線上系統、精準掌握庫存，減省人力及倉儲等成本，更重要的是強化客戶關係管理，維持與客戶穩定性的互動，除了可提升新客數，亦有助於鞏固舊客對品牌的忠誠度。

最後一場「會員經濟」小聚，將協助業者優化及分析會員數據資產管理，例如整合分散在各個平台的客戶資料，再藉由完整的交易紀錄分析消費偏好、平均購買周期、付款方式、生日等數據，配合新興的區塊鏈技術，提供精準行銷和顧客導流，讓業者在進行數位轉型時能少走彎路，提高長期效益。

經發局補充，「新零售技術應用小聚」針對出席業者提供數位轉型供應商客製專案、數位工具免費試用、折扣優惠等多項新北優惠方案。Migo功典資訊推出「免收設定費」優惠，導入軟體服務，結合LINE官方帳號及會員卡，建立符合品牌需求的資料串接流程，打造專屬行銷策略及規劃，例如區分會員等級、建立點數與兌換機制、會員互動等，將流量轉換為實質營收。

數位科技已是時下趨勢，新零售技術應用諮詢時間至5月31日止，急迫想了解如何整合實體及線下經營、以數位化改善營運效率、精準投放關鍵字廣告及鎖定目標客群等，歡迎撥打數位轉型服務專線：02-2586-5000分機291，藉由服務團隊的專業諮詢，推薦符合需求的解決方案。