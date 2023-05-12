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單親媽為育兒改行當運將　母親節生活大管家出動獻關懷

圖、文／台灣大車隊提供

▼台灣大車隊的凃秀蘭秉持過去擔任會計師一絲不苟的做事態度，把不容妥協的匠人精神運用在駕車上，把職業駕駛的本份做到極致，因此獲得不少乘客肯定與好評。
▲台灣大車隊的凃秀蘭秉持過去擔任會計師一絲不苟的做事態度，把不容妥協的匠人精神運用在駕車上，把職業駕駛的本份做到極致，因此獲得不少乘客肯定與好評。

「人客您好！請問您要去哪邊呢？」坐進計程車聽到的第一句話，出自一位剪著俐落短髮、帶著親切笑容的女性運將，只見她雙手帶著純白手套，優雅地運轉方向盤，右腳輕踩油門將車輛緩緩駛入車道中，熟練又溫柔的駕駛技術讓人感到信賴與放心。

她是55688台灣大車隊的計程車駕駛—凃秀蘭，在從事計程車這個行業前，她曾是收入優渥的會計員，有著人人稱羨的工作與亮麗生活，但命運總是捉弄人，先是好賭的丈夫讓秀蘭揹下龐大債務，接著任職的公司因經營不善倒閉，原本無憂無慮的人生頓時被龐大經濟壓力壟罩。為了賺錢養育幼齡的兒女，秀蘭選擇開計程車做為新的職涯出路，任誰也想不到她在方向盤上的這一握，就是長達25年的交錯迴旋，這段運轉手生涯不只為自己轉出活路，也轉活母子三人的人生。

回想起受前夫債務拖累、任職公司倒閉後失業的那段人生低潮，雖然已過去20多年，但凃秀蘭還是忍不住情緒波動，眼框泛紅地訴說道：「一個女人為了養活兩個小孩已不容易，除了一家老小日常生活支出外，還要償還前夫的債務，當時經濟壓力大到我萌發輕生念頭，但看到一雙兒女天真無邪討抱抱的模樣，想到自己是他們最後的倚靠，我心一橫牙一咬，將苦楚眼淚藏心頭，告訴自己無論如何都要將兩個孩子扶養長大。當時為了要快速收取現金應付生活開銷和債務，便選擇能每日領現的計程車工作。」

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▲▼（圖／台灣大車隊提供）
▲凃秀蘭在數年前加入台灣計程車駕駛暖心協會，跟著協會到處去關懷有需求的計程車駕駛，幫助有需求的朋友能再站起來，當未來有能力後再回饋社會，一直一直把愛傳承下去。

轉換人生跑道的秀蘭憑著匠人精神讓她快速上手駕車與服務客人的竅門，但家庭與經濟的壓力並沒有因此放過她，為了償還債務，秀蘭每天從早上6點出門跑車到晚上，一天16個鐘頭的工時是家常便飯，母子常常錯過彼此清醒的時間，只能看著對方入睡的臉龐悄悄道聲晚安。

把思念之情放在心中，當秀蘭開車營業時會托母親照顧孩子，少去照顧小兄妹的後顧之憂，不過這樣的安排無法消解她對孩子的掛念，日常生活中遇到許多椎心時刻，秀蘭說：「開車時最怕的就是call機響起，那意味著兄妹發生事情需要我處理，又或是債主來討債，所以每當call機一響，我就被壓力迫到想哭泣，假如車上剛好有乘客我又不能哭，只能打起精神硬撐下去，這樣的心酸與思念真的讓我好煎熬…」好在一雙兒女懂事乖巧，含辛茹苦的秀蘭才順利將他們扶養成人。

▲▼（圖／台灣大車隊提供）

▲55688集團的生活大管家在知道秀蘭的故事後，決定給這位可敬又辛勞的媽媽不一樣的母親節禮物，大管家派出專屬清潔人員到秀蘭家中免費居家清潔打掃，針對特別容易藏汙納垢的廚房區域進行一整套的清潔保養。

同屬55688集團的生活大管家在知道秀蘭的故事後，決定給這位可敬又辛勞的媽媽不一樣的母親節禮物，大管家派出專屬清潔人員到秀蘭家中免費居家清潔打掃，針對特別容易藏汙納垢的廚房區域進行一整套的清潔保養，原本就勤於清潔家裏環境的秀蘭看到廚房煥然一新後不禁嘖嘖稱奇，想不到專業的清掃服務竟能讓家中廚房像是重新裝潢後一般明亮整潔。

生活大管家林英豪協理表示，現在台灣社會中的媽媽有絕大部分都是職業婦女，在繁忙的職場工作後，回到家還要下廚或是清掃起居環境，生活大管家團隊有感媽媽們的辛勞，於近期推出母親節優惠方案，五月底以前於生活大管家訂購廚房、浴室單一空間清潔服務享85折優惠、最低只要833元即可清潔家中最易藏汙納垢的廚房或浴室，歡迎有需求的民眾至「生活大管家」官網、或使用55688 APP點選「居家清潔」了解服務內容。於此同時，55688商城it’s on me為慶祝母親節，也準備了多款貼心好禮，包含超便宜車資、連鎖集團餐券、特價3c/筆電、限量廚房小家電、人氣彩妝保養品、搶手香氛洗沐浴禮盒及與經濟實惠的「寵娘必備-孝親專用」居家生活服務，包括五星管家到府清潔3-4小時、髒衣24小時超商送洗等，應有盡有，歡迎民眾至商城選購，給媽媽一個最特別的母親節禮物。

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