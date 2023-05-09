陸「凱盛融英」付費諮詢公司被查　專家簽「免責條款」或涉《反間諜法》

▲大陸知名付費諮詢公司「凱盛融英」遭國安單位調查。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸「凱盛融英」付費諮詢公司近期遭國安單位調查，這起聯合執法行動在上海等地同步進行。國安執法人員透露，這些咨詢調查公司在承擔涉外咨詢項目過程中，頻繁聯繫接觸我黨政機關、重要國防科工等涉密人員，並以高額報酬聘請行業咨詢專家之名，非法獲取我國各類敏感數據，對我國家安全構成了重大風險隱患。

《央視》報導，長期以來，為了賺取經濟利益，凱盛融英公司不僅慫恿重點領域的專家在諮詢中洩密，作為一個有著大量境外諮詢業務的公司，凱盛融英還打著保護客戶隱私行規的旗號，從不讓專家清楚掌握諮詢方的真實身份。

公開資料顯示，凱盛融英成立於2008年，為大型知名金融機構、咨詢公司及跨國企業提供快速、精準、高效的專家知識共享服務。凱盛融英最核心的是其龐大的專家資源，據官網介紹，目前擁有約50萬名專家。

上海市國安局幹員表示，「凱盛融英信息（資訊）科技有限公司擁有1000多家客戶，遍佈境內境外。業務分為三大塊，其中，專家訪談佔凱盛融英業務總量的80%，專家訪談就是以專家電話訪談形式為主。」

凱盛融英的專家在各領域皆有涉獵，該公司的工作人員會專門在大陸境內政策研究、國防軍工、金融貨幣、高新科技、能源資源、醫藥衛生等重點領域或行業，物色挑選有影響力的專家。

上海國安局幹員指出，凱盛融英公司與每名受訪專家均會提前簽署含有免責條款的合約，專家需履行保密責任，自行承擔法律後果，「相關專家被諮詢公司開出的豐厚報酬所吸引，並認為對方是家守法合規、管理規範的企業，進而放鬆警惕，在涉外諮詢中洩露內部敏感內容，甚至國家秘密和情報，走上了違法犯罪道路。」

上海國安全局幹員強調，凱盛融英公司為滿足客戶需求，即使對一些涉及國防軍工、尖端科技等敏感領域的諮詢項目，具體負責的項目經理，也會在公司內部群發郵件，發動大家圍繞軍工企業、涉密科研單位，多打電話，聯繫遊說掌握相關內部情況的專家接受諮詢，「公司還告訴專家可以利用舉例子、打比方等變通方法側面回答敏感問題。」

據瞭解，凱盛融英公司雖擁有合規團隊和風險專員，但在實際諮詢中卻未盡到把關義務。上海國安局幹員強調，凱盛融英公司對維護國家安全責任義務、防範安全風險，沒有相關管理要求和合規審核，對境外客戶提出的具體項目，是否可能敏感涉密，甚至存在蒐集情報的嫌疑，全由員工個人判斷把握，公司法務和高管也不會主動過問和監管，實際上是無人關心，只追求經濟利益。」