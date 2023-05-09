16元開吃！超商限量賣「2款日本人氣蛋糕」　滿滿小蜜橘奶油餡太邪惡

▲7-11限量販售2款日本人氣小蛋糕。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

甜點控來嚐鮮！就有超商開賣限量「2款日本超夯小蛋糕」，分別為超療癒的小蜜橘、麝香葡萄風味，咬下皆能享受爆餡口感，滿嘴甜蜜感，且即日起還能享「第2件省100元」優惠，換算下來小蜜橘蛋糕每入只要16元，下午茶不如就這樣吃。

7-11即日起限量開賣自日本進口「2款超夯蛋糕」，首推「柿原櫻島小橘風味夾心蛋糕」，咬下鬆軟香甜的蛋糕，就能吃到以鹿兒島櫻島小蜜橘汁搭配奶油製成的香甜內餡；另一款為「日本山內麝香葡萄風味蛋糕捲」，蛋糕捲包裹滿滿的奶油餡，送進嘴裡立刻散發麝香葡萄香氣。

▲「柿原櫻島小橘風味夾心蛋糕」（圖左）與「日本山內麝香葡萄風味蛋糕捲」（圖右）即日起可享「第2件省100元」優惠。



以上2款新品自即日起至5/30止可享「第2件省100元」，若以「柿原櫻島小橘風味夾心蛋糕」1包8入179元來算，等於購買2包258元，平均每入只要約16元，相當划算，趕快把握優惠買來嚐鮮。

▲最新3款愛文芒果手搖杯來了。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

發發「芒果假期系列」一共網羅3款芒果限定飲品，首推重磅回歸的「發發好芒優格」，是選用愛文芒果結合清爽優格，還吃得到芒果丁，酸甜口感超消暑，再來是這杯「楊枝甘露優格」，層層堆疊葡萄柚寒天凍、新鮮愛文芒果、奶香優格及厚椰奶，最後再加入芒果丁，打造豐富滋味。

最後的「芒芒高山青」則選用帶有青草香的高山青茶作為基底，搭配芒果果露、滿滿芒果丁，每一口都能喝到茶香結合果香，清涼又解渴，即日起於全門市正式上市。

▲3款芒果飲品通通吸得到芒果丁。