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等到了！超商美式、拿鐵「通通買1送1」　限時3天快衝

▲▼7-11母親節咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11門市將於5/12起推出「3大咖啡飲品買1送1」，且杯套還全面換上母親節新設計。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

母親節即將到來，想好要給媽媽什麼驚喜了嗎？不如先請媽媽喝杯咖啡！就有超商推出「3款咖啡飲品買1送1」，品項包含民眾最愛的美式、拿鐵等，絕對要趁便宜喝一波；另外，超商也將於5/10起開始販售康乃馨，方便選購送給媽媽。

7-11門市推出「3大咖啡飲品買1送1」優惠，5/12起至5/14止，CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵以及大杯卡布奇諾通通可享「同品項買1送1」，且CITY CAFE杯套還全面換上母親節專屬設計杯套，可在上方留言傳遞對媽媽的愛。

▲▼7-11母親節咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲母親節限定「LOVE MOM開心卡」。

不僅如此，7-11門市更推出「LOVE MOM！」主題活動，5/12起至5/14止，OPEN POINT會員購買指定商品滿520元享7%OPEN POINT點數回饋，購買統一企業指定商品再加贈5%OPEN POINT點數；另外，5/10起將販售哥倫比亞進口康乃馨，還推出母親節限定「LOVE MOM開心卡」，選購卡片即贈「我的美麗日記超能淨化毛孔面膜」1片，一次購買2張加贈OPEN POINT點數100點。

▲▼TEA TOP第一味推出最新飲品「桂花凍108」、「桂花凍蜜檸」。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲TEA TOP推出2大飲品買1送1。（圖／TEA TOP第一味提供）

TEA TOP即日起至5/10止於全門市祭出「2大飲品買1送1」優惠，優惠品項包括108茶王搭配桂花凍的「桂花凍108」以及蜂蜜結合檸檬、桂花凍的「桂花凍蜜檸」，期間每日中午12時至晚上6時限定搶喝。

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