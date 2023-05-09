造謠者稱「鍾沛君要退選」　羅智強按鈴提告：我們也是受害者

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

國民黨台北市第六選區（大安）立委初選採全民調制，爭取初選的現任議員鍾沛君8日在臉書表示，遭到有心人士散布謠言，聲稱她要退選、不會去登記，目前已向市黨部申訴；同樣參加該選區初選的羅智強也在臉書發文力挺，「鍾沛君不告，我來告」，「意圖使人不當選」，今（9日）前往台北地檢署按鈴申告，並表示除了鍾之外，另外兩位初選參選人也背負選區的懷疑，「我們也是受害者，希望能夠得到真相。」

▲羅智強告發北市大安區黨內立委初選，有人造遙鍾沛君退選涉意圖使人不當選。（圖／記者劉昌松攝）

▼▲鍾沛君指控，遭有心人士謠傳「退選」。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

前議員羅智強、現任議員鍾沛君、前國安會副祕書長楊永明，都宣布加入國民黨台北市第六選區（大安）立委初選戰局。不過鍾沛君8日在臉書發文表示，近日受到不實耳語攻擊，在地里長證實，有人聽說她「好像要退選」、「不會去登記」，她已經向市黨部申訴要求調查，也獲得市黨部主委黃呂錦茹承諾，但如果是在未完成蒐證前提告，終將徒勞無功，所以她會持續偵蒐、鞏固事證，「至於躲在暗處的造謠者，我一定抓到你，請繼續你的表演。」

羅智強同日晚間也在臉書發文力挺，「鍾沛君不告，我來告」，雖然鍾沛君有自己的策略，暫時沒有想要提告，但他認為造謠者非常可惡，不僅傷害鍾沛君，也傷害了其他參加國民黨大安區立委初選的參選人，以及大安區選舉的公平和正義，「這已經不只是個人的名譽和權利問題，更是選舉公正性能否維持的大是大非問題。」

▲羅智強為鍾沛君抱不平。（資料照／記者黃克翔攝）

羅智強今天前往台北地檢署按鈴申告，認為鍾沛君受到謠言傷害，讓大家對造謠者不齒，也建議鍾沛君在捍衛名譽上，可以透過司法機關來捍衛真相，「鍾沛君說有自己的策略考量，我們也予以尊重」，但是這件事不只鍾的名譽跟權利受害，對另外兩位初選參選人，也背負選區的懷疑，「我們也是受害者，希望能夠得到真相。」

羅智強並表示，大安區的選舉公平性，以及法律司法的尊嚴應該要有所堅持，於是到地檢署告發，希望檢調機關能夠把整件事釐清真相，而鍾沛君也掌握部分證據交給台北市黨部，加上鍾說有多名證人，「既然有這些證據事項，就移請檢察機關一併處理，希望能水落石出還大家真相。」