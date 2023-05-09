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重機剛買2個月！20歲男撞4機車1死4傷　死者兒悲痛：能負什麼責任

▲▼高雄車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲葉姓男子騎乘的重機因撞擊而毀損 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名20歲葉姓男騎士，7日騎乘紅牌重機行經三民區澄清和澄明路路口時疑似闖紅燈，撞上正要起步的三輛機車，造成1死4傷的嚴重事故。對此，死者62歲杜姓婦人的兒子也發文表示，「連第三人責任險都沒有，說不定還是貸款的，那他能負什麼責任？」

回顧案情，20歲葉男騎紅牌重機至肇事地點，擦撞62歲杜姓女騎士，杜女擦撞70歲劉姓女騎士，劉女擦撞40歲林姓女騎士，車上的5歲兒子也受到波及。事後，葉男的酒測值為0，目前仍昏迷不醒，杜姓婦人送醫後傷重不治，詳細事故原因仍待釐清。

▲▼高雄車禍 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼杜姓女死者的兒子悲痛發文。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄車禍 。（圖／記者吳奕靖攝）

杜女兒子發文表示，他爸爸也騎紅牌好幾年，都因秉持「防禦性駕駛觀念」而未出事，但葉男的情況不同；他說，葉男母親反對葉男買重機，但葉仍在兩個月前執意購買，「連第三人責任險都沒有，說不定還是貸款的，那他能負什麼責任？」

「此時心情你能體會嗎？」原PO表示，他在母親不幸死亡後趕赴現場找遺物、跟店家要監視器畫面，感嘆葉男絕對無法理解他當下的感受，「看到被撞的車子沒有？葉車主你在市區這樣騎，我是沒什麼好說了。」

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