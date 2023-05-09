A柱真的會擋視線！老司機曝開車轉彎「必做2動作」：這很基本

記者施怡妏／綜合報導

36歲杜姓女子懷著5個月的身孕開車，行經路口左轉，撞上一對正在過馬路的母女，導致3歲女兒則是送醫不治身亡，38歲的李姓媽媽重傷在加護病房觀察，肇事杜女聲稱視線「被A柱擋住」沒看到；對此，網友點頭，確實會被擋住，但遇到這種狀況，駕駛都會擺頭確認，且放慢車速，「正常的駕駛會移動頭確認」。

▲母女過馬路遭撞，3歲女童慘死。（圖／記者林悅翻攝）

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有網友在PTT發文，「請教有開車的鄉民，A柱真的看不到行人嗎？」自己沒有開過車，不清楚A柱是否真的會擋住視線，「轉彎時被A柱擋住視線的話，真的會看不到行人嗎？」

貼文一出，老司機點頭，真的會看不到，但為了避免發生危險，一定擺頭確認道路狀況，並且放慢速度，「開慢一點+頭要左右晃動」、「要身體動，光頭轉有機會看不到」、「如果看到駕駛開車頭都不動的，高機率三寶」、「真的有機率完全擋住，一定要擺頭看」、「你有一顆頭，可以轉動看一下」。

▲開車轉彎時，一定要擺頭+減速。（圖／翻攝自PTT）

也有人指出，轉彎時會放慢速度，避免沒看到的死角，「開慢一點，就算擋住，撞到也不會重傷」、「開慢一點就沒事了，就是有人喜歡搶快」、「開慢一點，頭左右看幾乎都看得到啦」、「所以轉彎才要慢慢轉」、「開車和騎車視線不好時，慢就對了」、「真的有死角，所以要轉請慢慢開」、「問題就是車速不放慢」。