奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

記者林悅／台南報導

台南市北區成功路，8日上午發生一起車禍命案！懷孕17周的杜姓孕婦駕車左轉時撞上一對走行人穿越道過馬路的1對母女，造成38歲母親被捲入車底重傷，3歲女兒頭部重創經送醫搶救後不治，車禍發生時的影像爆光，杜婦駕車撞倒母女直接輾過，畫面十分驚悚。

▲▼透過畫面可以看到，這對母女當時手牽手過馬路，但下秒卻遭到杜女開車撞上 。（圖／民眾提供）

畫面中可以看見，當時李姓女子牽著3歲女兒，在忠義路三段、成功路口，徒步走在人行道要穿過成功路，當母女2人走到一半多，只見杜婦所駕的深色自小客車直接衝撞輾過母女2人才停下，當時路過的騎士及附近店家的民眾，都趕緊上前查看協助，女童倒在路中一動也不動，李女則被捲入車底，民眾趕快報案叫救護車，一旁熱心民眾協助指揮交通，店家心急站在旁邊等待救援。

救護人員發現女童當場失去生命跡象，馬上送上救護車，火速送成大醫院急診室搶救，仍傷重不治身亡。母親李女則被救車送往衛福部台南醫院搶救，目前住院觀察。

▲▼ 事故現場血跡斑斑。（圖／記者林悅翻攝）

市警五分局指出，8日上午9時52分，杜姓女子駕駛小客車沿忠義路左轉成功路時，撞到正穿越路口的李姓女子及幼女，李女遭捲入車底，幼童倒地。五分局獲報後立即封鎖現場，將傷者送醫急救，幼童不治身亡，五分局依過失致死罪嫌偵辦。

五分局呼籲駕駛人行經路口應注意路口狀況，落實路口「慢、看、停」原則，確保用路人安全。