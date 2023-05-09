4千志願役「寧願賠錢也要退伍！」　年輕人真實反應曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蘇晏男攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國軍志願役目前超過16萬人，不過去年（111年）不適服人數，竟高達4066人，創下近年新高，節目《盧秀芳辣晚報》昨曝光街訪片段，許多年輕人直言，比較喜歡自由的生活，更不願意上戰場；有民眾也忍不住吐槽，「愛台灣都用嘴巴講而已呀！」

根據國防部統計，111年志願士兵不適服人數達4066人，其中，個人申請占92.4%，包括生涯規劃占43.2%、適應不良以35.2%次之、家庭因素則占16%。

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消息引發討論，《盧秀芳辣晚報》就針對「簽志願役反悔，選擇提前退役」一事，進行街頭訪問，不少年輕人表示，「年輕人比較喜歡自由的生活吧」、「坦白說，進去就是拿掃把呀，要保家衛國什麼？我要在裡面困10個月，不如在外面騎車騎10個月，出去外面晃還比較開心」、「我自己是偏好安逸，就是不太會想那麼多未來的事情」、「現在大家民族意識變弱了，所以我覺得是很正常的現象，不想去打仗阿，誰想去打仗？我們從小就在那麼安逸的生活中，誰會想要去面臨死亡」、「愛自己多一點」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

另外，也有民眾認為，「年輕人沒意願的話勉強不得」、「愛台灣都用嘴巴講而已呀」、「簽下去的話，如果未來發生什麼事故，例如真的要被迫上戰場，所以造成現在比較多人不想去當志願役」、「保家衛國這件事情，好像對他們來講沒那麼重要」。

面對志願役退場人數創新高，國防部長邱國正表示，每個年輕人有他們的看法和想法，國軍絕對不會硬把他們改變過來，「他們本身沒有意願的話，我們勉強不得的。」