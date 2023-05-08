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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

志願役去年4066人退場創新高　近5年平均2成兵寧賠錢閃人

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲國軍志願役退場人數創新高。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對近年台海軍事情勢持續升溫，我兵力是否充足成關注焦點。根據立法院近期要求國防部提出的「志願士兵不適服原因分析及策進作法書面報告」，國軍志願役雖達16萬人，仍與目前國防部「募兵制」計畫所訂之目標有差距，近5年招募入營之士兵平均有二成寧賠錢退伍，而111年志願士兵不適服人數更達4066人。

政府拍板義務役於113年恢復1年制，兵力結構上分為「民防系統」（保安警察、地方政府轄屬民防團體、替代役等）、「主戰部隊」（以志願役為主、義務役具專業專長可參加遴選加入）、「守備部隊」（以義務役為主，志願役擔任領導及訓練幹部），任務為國土守備、支援作戰及協力民防等，而這三者由「後備系統與後備部隊」來做支撐，其人力組成由志願役幹部暨後備軍人。

然而，國防部統計，111年志願士兵不適服人數達4066人，創下近年新高，其中，個人申請就占92.4%，包括生涯規劃占43.2%、適應不良占35.2%次之、家庭因素則占16%。

▲▼志願士兵不適服原因。（圖／使用ChatGPT製）

▲志願士兵不適服原因。（圖／使用ChatGPT製，點圖放大）

報告內容指出，因生涯規劃而申請退伍者，轉職達24.8%最高，以到親友公司任職、報考公職、追求入伍前夢想工作及自行創業等，轉職至外面工作選擇性多元較自由。另工作內容與志趣不合14.7%次之， 以工作內容不符期待且無法與社會工作連結、入營前期待與下部隊後實務有落差等，不想人生受限於軍中。最後則為就學佔3.7%，以先返校就學取得學歷後謀職。

至於適應不良而申請退伍者，則以無法適應部隊生活作息占20.4%最高，以任務留守無法外散宿、夜間輪值衛哨勤務、部隊較不自由且時間緊急等，生活作息無法配合。

對此，國防部提出4點改進措施，有關適應不良者，將由幹部輔導協助新進人員及早適應部隊生活與管理模式，同時透過家屬聯繫，使其安心於部隊服役。另，國軍肩負戰備任務，平假日留守值勤無可避免，後續招募宣導時，讓考生對國軍任務型態有基本認識，避免不符個人期望。第三，發揮建制組織功能，藉由集會時機讓所屬了解近期工作重點、營規管理，做為溝通互動橋梁，進而對單位認同，凝聚向心。第四，由資深幹部輔導新進人員實務工作學習，即時協助解決窒礙問題，落實各項工作推動減少無法勝任訓練內容或業務情況。

國防部長邱國正8日受訪表示，每個年輕人有他們的看法和想法，國軍絕對不會硬把他們改變過來，「他們本身沒有意願的話，我們勉強不得的」，現在這個狀況會越來越嚴峻，國防部不會予以強制。現在大家都看到少子化、人員不夠可能有的狀況，這也是為什麼國軍要強化招募，甚至未來不完全依賴1年期的義務役，最起碼做一些彌補。

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國防部募兵制志願役義務役

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