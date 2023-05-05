老闆「超愛講1句話」！年輕人聽不懂　他尷尬：老了嗎

▲老闆說完「臉上三條線」，年輕同事傻眼了。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「原來年輕人不說『三條線』了嗎？」一名網友透露，老闆在會議上，講出「臉上三條線欸」這句話時，年輕同事卻各個一臉茫然，完全不懂老闆要表達的意思，接著老闆看向原PO要討救兵，不料原PO卻臨陣脫逃。事後，原PO也思索著，聽懂這一句話的人，是否真的代表老了呢？

一名網友在PTT表示，最近老闆開會時，突然講了一句「哈哈哈...臉上三條線耶」，幾位20多歲同事卻互相看了一眼，露出疑惑的表情後，還反問「什麼意思？什麼線？」

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老闆隨即解釋，「就有點無奈傻眼的意思啊！」然而年輕同事依舊滿臉問號，回應「那為什麼是三條？」「沒聽過」。當下老闆立即看著原PO，似乎想從他嘴裡得到認同，但原PO馬上轉開，留下尷尬的老闆在原地。

事後，年輕人還問原PO是「三條魚尾紋嗎」，頓時讓原PO哭笑不得。回家後，原PO左思右想一番，好奇求問「現在年輕人不說『三條線』了嗎」，能聽懂這一句話的人，是否代表有年紀了呢？

底下網友紛紛熱議，「冏」、「現在連orz都沒人講了吧」、「一臉黑人問號都過氣了」、「= =川...真假真假」、「烏鴉飛過也夠老，更好笑的是台灣根本沒啥烏鴉」、「最尷尬的是還比出動作，有夠老的」、「LKK的詞」、「傻眼三條線，老人很愛說」、「起碼40歲了」、「這時要伸出三隻手指擺在額頭側邊」。

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）



其他網友也回應，「小丸子沒重播了嗎」、「至少40歲～3X歲的應該知道但不會說」、「我20歲知道，但不會講」、「現在動畫好像真的不用三條線了欸」、「現在小朋友沒看小丸子了嗎」。

不僅如此，之前也有網友發文表示，打字習慣搭配「XD」、「:)」、「0.0」等符號，反被交友軟體APP的妹子笑虧，「你是不是30、40歲的老人？現在沒人在用XD了，大家都是用貼圖和Emoji」。引來其他人直呼，「每次打完都覺得自己很老，但又找不到可以替代XD的符號」、「不會的啦！我19歲，還是超愛用XDDDDD」、「你才老，你全家都老XDD」。