「大牛比較懶」當範例　男師教波特王撩妹金句記過！提告神反轉

▲林姓老師在課堂上說波特王的「撩妹金句」，被指控在性騷擾學生，遭記過處分，林師不服告上法院請求撤銷。（圖／資料照）



記者蔡怡萍／台北報導

基隆某高中的一名林姓老師，被指控在課堂上用網紅「波特王」的撩妹金句狂撩學生，還拿「大牛比較懶」來示範回文修辭，遭到學校性平會認定有調情、性意味，處分需接受諮商輔導並記過1次，林師不服提出一連串申訴均遭駁回，最後向高等行政法院提出訴訟請求撤銷，法院審理結果日前揭曉。

根據判決，基隆某高中2020年9月接獲陳情，指出林姓老師在校內國中部上課時，要求學生要看「波特王」的撩妹金句，還會任意對學生開撩，並在示範「回文」修辭法時，舉出「大牛比較懶」這類不當例句，學校性平會組成調查小組，報告中認為林師課堂上的言行構成調情與性意味，營造不受學生歡迎之敵意環境式性騷擾行為，處置林師需自費接受心理諮商輔導、性別平等教育課程8小時，並且向該班級口頭或書面道歉，同時移送教師考核委員會記過1次處分。

林師不滿，接連向學校提起申復、申訴、再申訴，都遭到駁回，遂向高等行政法院提出訴訟。

林師指出，學校設計給學生寫的問卷僅能回答「是」、「否」，問卷內容呈現誘導，題目並未納入行為頻率、教學相關與否；而「波特王」為網路公眾人物，FB官方粉絲高達130萬人，FB本身並未對其網站內撩妹言論、發文等，警示為騷擾或色情內容，現今的任何人也能輕易透過網路取得「波特王」網頁資訊，甚至蔡英文總統曾拜訪波特王公司時，波特王也展示所謂「撩妹金句」，但這些言論都只顯示趣味或些許挖苦之意，與性或調情無關；而「大牛比較懶」一句已流傳數十載，還有餐飲店直接取用當店名，都沒遭主管機關否准或裁罰，未考慮使用情境、頻率等就判定為性騷擾，均有違事實。

法官檢視性平會的調查報告，認為對於林師所為欠缺完整脈絡的理解，以不記名問卷也難保有誇大、不實陳述的可能，而主要提出指控的學生，說法也空泛不明確、出現矛盾，性平會卻未善盡調查義務，林師是否有校園性騷擾行為，仍有合理懷疑存在，因此對林師的處分不適當，判決撤銷，全案可上訴。