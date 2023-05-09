恐怖斷掌！南投男終身殘疾　驚爆惹到「超大咖角頭」

▲南投斷掌案，柯男面臨終生殘疾。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者曾羿翔／綜合報導

南投縣埔里一名40多歲柯姓男酒商6日雙手掌被砍斷，斷掌被人丟到橋下後，慘被丟包在台中榮總埔里分院急診室。如今傳出，柯男之所以會惹上斷手掌之禍，是因為親弟弟與中部某重量級海線大哥「陳姓角頭」有債務與感情糾紛，他為弟弟出面談判卻被逮到偷帶槍枝，因而慘被報仇。

南投地院8日晚間裁准蔡姓嫌犯羈押禁見，加上之前已被裁定羈押的7人，目前8人全都收押。南投地檢署8日指出，6日上午接獲南投縣政府警察局埔里分局通報轄內「柯姓男子遭人砍斷雙掌之重大刑事案件」。黃元冠檢察長立即指分吳慧文檢察官指揮南投縣政府警察局刑事警察大隊偵三隊、埔里分局組成專案小組迅速偵辦。

▲警方重回丟棄現場尋找斷肢。（圖／民眾提供）



該起斷掌案驚動外界，目前柯男雙手經院方搶救後無生命危險，但被砍下的雙掌疑似已被大水沖走。回顧事發經過，柯男6日凌晨行經埔里西安路、牛眠橋頭一帶停等紅燈時，遭攔車強壓至郊區凌虐，剁斷雙手後被載往台中榮總埔里分院急診室門口丟包，醫護人員見到柯男時，他手部被凶嫌以外套綑綁止血，但因斷肢無法及時接回，恐將終生殘疾。

警方指出，兇嫌犯案所用的非一般家用菜刀，而是餐廳或肉販用來剁豬腳、大骨的剁刀，目前凶器已被尋獲。凶嫌向警方供稱，這種刀比較利、下手比較快，所以挑這種刀犯案。

根據《三立新聞網》的報導，柯男本身也是角頭，綽號「宗佑」，他的親弟曾在中部陳姓角頭底下做事，與陳姓角頭爆發感情、千萬債務糾紛後跑路，柯男替弟弟還錢還代為出面談判，卻被抓到偷帶槍枝，因此慘被報復。據了解，陳姓角頭是與黑幫角頭翁奇楠同輩的「中部海線重量級大哥」，被警視為軍火要犯，曾提供槍枝給廣三SOGO百貨槍擊案要犯陳勇志。

▼犯嫌將柯男斷掌後，用柯的外套為他止血。（圖／記者高堂堯翻攝）

