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「囡仔昌」翻版！埔里男被剁刀斷掌原因曝　大咖角頭讓他無法報仇

▲南投斷掌案，柯男疑似為親友作保，慘遭追債報復。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投斷掌案，柯男疑似為親友作保遭擄走，外傳對方不讓他有機會報仇，才剁掉他的雙掌。（圖／資料照片）

突發中心／綜合報導

南投埔里驚傳斷掌案！南投綽號「宗佑」柯姓男子雙掌遭人用剁豬肉大刀砍斷後，人被丟包在台中榮總埔里分院急診室外，經搶救後雖無生命危險，但因斷掌無法即時接回，可將終身殘疾。外傳男子疑因與一名大咖角頭發生金錢糾紛遭擄，過程中，對方不讓柯男日後有機會報仇，才下手剁掌，但這部分有待檢警進一步調查。

外傳，此案與中南部一名大咖角頭有關，檢警循線逮捕8名涉案人，依重傷害等罪嫌聲押，其中7人已裁准。警方調查，柯男從事酒類生意，疑似幫在外欠債上千萬元的親人作保，後因親人躲債神隱，他慘遭債主盯上，6日凌晨行經埔里西安路、牛眠橋頭一帶停等紅燈時，遭攔車強押帶到郊區凌虐，剁斷雙掌後丟包急診室門口。

檢警透露，因為柯姓受害人目前仍在加護病房靜養，尚無法製作筆錄，目前羈押的8名嫌犯又互相推責，指控其他人才是首謀，因此無法證實是否有柯男與中南部大咖角頭結怨、惹禍上身的案情，但仍會持續溯源追查是否有幕後指使者。

此案也讓人聯想到2014年9月綽號「囡仔昌」的男子劉子賢斷掌案，劉子賢因與台南學甲88槍槍擊案主嫌「紅龜」洪政軍等人之間有過節，遭紅龜斷掌，手掌也被丟棄於安南區國聖橋下遍尋不著，劉男就此殘疾，多年來劉子賢心有怨恨，假釋出獄後就揚言要找洪政軍報復，但洪政軍因88槍槍擊案被捕，劉日前也開車自撞身亡，一場可能的江湖火拼才沒有發生。

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