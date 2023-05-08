張國煒被譏「昔批廉航愛延誤」　他力挺：把消費者擺第一

▲星宇航空張國煒董事長。（圖／記者湯興漢攝）



記者隋昊志／綜合報導

星宇航空6日發生嚴重延誤事件，導致300多名旅客被迫夜宿東京成田機場航廈，董事長張國煒隔日凌晨搭廉航赴日道歉救火，卻被網友挖出他曾在2013年批評廉航的言論，也讓他直言「別抓我語病」。對此，資深媒體人韋安認為，即使有人會笑張前後說法不一，但對消費者而言，張把顧客擺第一，這種危機處理已經很OK了。

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▲星宇日前大延誤，董事長張國煒親自赴日救火。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）



對於此次星宇航空出包，董事長張國煒搭乘廉航赴日救火，遭網友批評與過去說法前後不一。資深媒體人韋安在臉書發文認為，事情既然發生，面對和解決問題的態度很重要，即使張國煒以前瞧不起廉航，這次為了趕時間照樣搭乘，就算有人嘲笑他前後說法不一，但消費者會覺得，張不管其它的，把顧客擺第一，一天之內就把危機搞定，沒有外溢其它的爭議，相較於其它航空公司的做法，其實張國煒公關危機處理算是很OK了。

星宇航空JX800台北-東京航班，原訂日本時間6日中午12時45分抵達成田機場，但因為降落時遇上一陣恐怖側風，直到當天晚間約8時，才順利在成田機場降落，再加上後續調度出現問題，連帶導致另外2個航班JX801、JX803也因此受到影響。

▲星宇日前大延誤，旅客在「機場地板躺一排」過夜休息。（圖／SKY提供）



原本預計延至深夜11點起飛的JX803航班，但因為成田機場宵禁，導致302名旅客只能被迫在成田航廈過夜，不少旅客情緒失控，對機組人員破口大罵，影片及當天的狀況被分享到臉書社團後，也迅速引發熱議，這也讓張國煒隔日凌晨，緊急搭乘廉航赴日，親上火線道歉救火。

▲星宇航空人員準備給JX803航班旅客致歉禮。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）



但卻有網友挖出張國煒在2013年受訪時，曾批評廉航華而不實，「然後日子也不能改對不對，什麼都不行，然後飛機延誤了也沒東西吃，去按鈴申告也沒有用，因為廉價航空就很皮」，痛批廉航沒有保障。

張國煒7日抵台時，被問及「搭乘廉航是否自我打臉」，他惱怒回應「你去坐看看啊，廉價航空有他的市場，跟傳統航空不一樣，以廉航的價位來看，他們那種服務也是蠻公道的」，並直言「不要抓我語病，說我以前講過什麼，難道講過什麼一輩子就都這樣嗎？那翻舊帳翻不完了」。

針對受害旅客，張國煒表示，星宇航空將賠償來回機票費用，「做錯就承認，不用再瞎掰，該怎麼賠償就阿莎力一點，不用扯東扯西，人家聽不進去，我們盡最大誠意解決，來回就都不收錢，應該是業界第一次」。