　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張國煒被譏「昔批廉航愛延誤」　他力挺：把消費者擺第一

▲▼新聞雲獲玉山獎企業長官賀詞錄製-星宇航空張國煒董事長。（圖／記者湯興漢攝）

▲星宇航空張國煒董事長。（圖／記者湯興漢攝）

記者隋昊志／綜合報導

星宇航空6日發生嚴重延誤事件，導致300多名旅客被迫夜宿東京成田機場航廈，董事長張國煒隔日凌晨搭廉航赴日道歉救火，卻被網友挖出他曾在2013年批評廉航的言論，也讓他直言「別抓我語病」。對此，資深媒體人韋安認為，即使有人會笑張前後說法不一，但對消費者而言，張把顧客擺第一，這種危機處理已經很OK了。

快訊／星宇大延誤！　張國煒今早現身成田機場。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲星宇日前大延誤，董事長張國煒親自赴日救火。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）

對於此次星宇航空出包，董事長張國煒搭乘廉航赴日救火，遭網友批評與過去說法前後不一。資深媒體人韋安在臉書發文認為，事情既然發生，面對和解決問題的態度很重要，即使張國煒以前瞧不起廉航，這次為了趕時間照樣搭乘，就算有人嘲笑他前後說法不一，但消費者會覺得，張不管其它的，把顧客擺第一，一天之內就把危機搞定，沒有外溢其它的爭議，相較於其它航空公司的做法，其實張國煒公關危機處理算是很OK了。

星宇航空JX800台北-東京航班，原訂日本時間6日中午12時45分抵達成田機場，但因為降落時遇上一陣恐怖側風，直到當天晚間約8時，才順利在成田機場降落，再加上後續調度出現問題，連帶導致另外2個航班JX801、JX803也因此受到影響。

▲搭星宇JX803也躺槍！旅客「機場地板躺一排」　24小時崩潰全紀錄。（圖／SKY提供）

▲星宇日前大延誤，旅客在「機場地板躺一排」過夜休息。（圖／SKY提供）

原本預計延至深夜11點起飛的JX803航班，但因為成田機場宵禁，導致302名旅客只能被迫在成田航廈過夜，不少旅客情緒失控，對機組人員破口大罵，影片及當天的狀況被分享到臉書社團後，也迅速引發熱議，這也讓張國煒隔日凌晨，緊急搭乘廉航赴日，親上火線道歉救火。

▲▼星宇航空人員準備給JX803航班旅客致歉禮。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲星宇航空人員準備給JX803航班旅客致歉禮。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

但卻有網友挖出張國煒在2013年受訪時，曾批評廉航華而不實，「然後日子也不能改對不對，什麼都不行，然後飛機延誤了也沒東西吃，去按鈴申告也沒有用，因為廉價航空就很皮」，痛批廉航沒有保障。

張國煒7日抵台時，被問及「搭乘廉航是否自我打臉」，他惱怒回應「你去坐看看啊，廉價航空有他的市場，跟傳統航空不一樣，以廉航的價位來看，他們那種服務也是蠻公道的」，並直言「不要抓我語病，說我以前講過什麼，難道講過什麼一輩子就都這樣嗎？那翻舊帳翻不完了」。

針對受害旅客，張國煒表示，星宇航空將賠償來回機票費用，「做錯就承認，不用再瞎掰，該怎麼賠償就阿莎力一點，不用扯東扯西，人家聽不進去，我們盡最大誠意解決，來回就都不收錢，應該是業界第一次」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／月營收15億元　雄獅突發重訊：檢警進公司搜查
TOYOTA將推出「新跨界休旅」！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

星宇退來回機票「創業界首例」！估損失570萬　張國煒：該賠就賠

張國煒被譏「昔批廉航愛延誤」　他力挺：把消費者擺第一

雨神快來！曾文水庫「進帳100萬噸」蓄水量6.45%　台南1天就用光

代表進軍全國　台南長榮國中部勇奪生物科展冠軍

他見超商賣現煮滷味困惑「有搞頭嗎？」內行揭真相：每年吃掉300億

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉　財神爺眷顧大發橫財

巴菲特為何賣出台積電股票？股神「核心投資」成功法則大公開

北市個案「弱陽性」！A肝莓風波延燒　好市多3產品累計下架31噸

基隆推滷肉飯大胃王比賽　副市長邱佩琳：打造城市美食文化

銀髮族培養第2專長　中華醫大開辦料理培訓班、西點麵包製作班

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

《特務家族》張赫.張娜拉再變夫妻　他剃眉、下跪...她也藏祕密

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

夜宿機場188乘客搭機抵台！　星宇送鳳梨酥+延誤證明致歉

星宇退來回機票「創業界首例」！估損失570萬　張國煒：該賠就賠

張國煒被譏「昔批廉航愛延誤」　他力挺：把消費者擺第一

雨神快來！曾文水庫「進帳100萬噸」蓄水量6.45%　台南1天就用光

代表進軍全國　台南長榮國中部勇奪生物科展冠軍

他見超商賣現煮滷味困惑「有搞頭嗎？」內行揭真相：每年吃掉300億

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉　財神爺眷顧大發橫財

巴菲特為何賣出台積電股票？股神「核心投資」成功法則大公開

北市個案「弱陽性」！A肝莓風波延燒　好市多3產品累計下架31噸

基隆推滷肉飯大胃王比賽　副市長邱佩琳：打造城市美食文化

銀髮族培養第2專長　中華醫大開辦料理培訓班、西點麵包製作班

「皮膚到骨頭像上萬隻螞蟻爬」　健保4月起給付異膚口服標靶小分子藥

5金控獲利出爐！兆豐金暫居獲利黑馬　EPS站上1元大關

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

生活熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

好市多烤雞「袋裝1幕」嚇壞他！會員：這種才讚

伊莉公告「永久尊貴會員」終結　會員傻了

連千毅微笑合影顏清標！鬆口12字願望

即／大雷雨夜襲　4縣市大雨警戒

今降10℃！12縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

雨彈炸4縣市！彭啟明曝整坨水氣將襲台

星宇航空延誤！賠償禮盒內容曝

更多熱門

相關新聞

張國煒熬夜開機超時？不歸勞基法管

張國煒熬夜開機超時？不歸勞基法管

星宇航班因調度等問題致旅客夜宿成田機場，張國煒連夜搭機赴日。勞動部今天指出，張國煒為雇主，超時工作不歸勞基法管轄，若他作機師超時執勤，同時還受飛航相關法規規範。

讚星宇親切！她卻搖頭「被遺忘、客服難打」

讚星宇親切！她卻搖頭「被遺忘、客服難打」

張國煒熬夜又開機返台！交長回應了

張國煒熬夜又開機返台！交長回應了

苦苓：星宇就是特別貴的廉航！

苦苓：星宇就是特別貴的廉航！

張國煒親自致歉　日網友力挺星宇：被圈粉

張國煒親自致歉　日網友力挺星宇：被圈粉

關鍵字：

星宇延誤夜宿張國煒K董宵禁廉航

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

即／13台冷氣室外機整排掉落　台中10汽機車慘挨砸

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

妻女遭撞1死1重傷　死者父：一定替女兒討公道

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

《魔法阿媽》原型奶奶92歲去世！兒子黃仲崑痛曝噩耗

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面