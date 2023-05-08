代表進軍全國　台南長榮國中部勇奪生物科展冠軍

▲台南市長榮中學國中部林信珩、何伃芯及邱家樂，參加台南市第63屆公私立國民中小學科學展覽，作品拿下生物科第1名、最佳鄉土教材獎及學校團體獎第2名的榮耀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學國中部林信珩、何伃芯及邱家樂，參加台南市第63屆公私立國民中小學科學展覽，作品「地下清除者─探索小紅黑馬陸的生態行為」不負眾望拿下生物科第1名、最佳鄉土教材獎及學校團體獎第2名的榮耀，在卓猛暉老師的指導下，長榮中學將代表台南市往全國科展邁進。

3位同學利用午休及課餘的時間觀察小紅黑馬陸的生長行為，如：存亡原因、體態構造、與蜈蚣的比較、季節影響等，卓猛暉老師更邀請長榮中學直升班且曾得獎的學長姊協助指導，調整學弟妹們的臺風、口條及臨場反應，讓表現趨於完美。各方經驗的分享，使他們獲得評審青睞，拿下冠軍的殊榮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林信珩及何伃芯表示，長達1年半的研究，到最後拿到了第1名兼最佳鄉土教材獎，這些日子的努力終於得到了肯定！比賽時，報告內容的部分大家都照常發揮，按平時練習的步調走，提問環節也就是最緊張的部分，評審問了幾個刁鑽的問題，也被他們一一化解，真的佩服自己臨場反應！

經過這些日子的觀察，不只更加了解了小紅黑馬陸，還精進了自己的口條，面對問題的應對進退，還有對不足之處的反省；感謝卓猛暉老師與黃怡倩老師，以及默默幫助我們、訓練我們口條的茜尹主任。學校給了我們許多資源，讓研究過程相當順利，指導老師也常常犧牲自己的午休時間來協助他們，謝謝所有在我們成功之路幫助過他們的人。

邱家樂表示，從採集、養殖、研究、打報告、修正、向同學介紹，整整經過了1年半，我們的心血在這次的科展中有了成果，在研究的過程中，而我們的指導老師—卓猛暉老師與黃怡倩老師也十分有耐心的教導、協助我們；在這當中有時輕鬆，有時辛苦，大家總是互相幫助，如今我們得獎，並非一個人的努力，而是整個團隊的力量所帶來的成果！

校長許德勝表示，感謝卓猛暉老師、黃怡倩老師、鄭茜尹主任及所有參與指導的師長，不遺餘力的協助，才能讓初試啼聲的國一生及國二生打敗各路好手，拿下第1名，同時呈現12年國教探究與實作的精神，透過主題研究的過程，培養學子擁有面對未來挑戰的能力，也期待他們能在接下來的全國賽中繼續獲得出色的成績。