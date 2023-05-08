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黃偉哲出席八田與一逝世81週年追思會 贈珍貴老照片彰顯台日情誼

▲農委會辦「八田與一技師逝世81週年追思紀念會」，副總統賴清德、台南市長黃偉哲，以及八田與一技師長孫八田修一先生與其家族、日本金澤市村山卓市長、加賀市宮元陸市長等皆親自出席參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲農委會辦「八田與一技師逝世81週年追思紀念會」，副總統賴清德、台南市長黃偉哲，以及八田與一技師長孫八田修一先生與其家族、日本金澤市村山卓市長、加賀市宮元陸市長等皆親自出席參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院農委會農田水利署8日於台南烏山頭水庫舉辦「八田與一技師逝世81週年追思紀念會」，副總統賴清德、台南市長黃偉哲，以及八田與一技師長孫八田修一先生與其家族、日本金澤市村山卓市長、加賀市宮元陸市長等皆親自出席參加。

▲農委會辦「八田與一技師逝世81週年追思紀念會」，副總統賴清德、台南市長黃偉哲，以及八田與一技師長孫八田修一先生與其家族、日本金澤市村山卓市長、加賀市宮元陸市長等皆親自出席參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長還特別致贈一張他的祖父，在嘉南大圳管理站任職時的老照片，給八田修一先生，代表兩位先人的後代子孫在此結緣，也表達對於八田技師的崇敬心情。

黃偉哲表示，很高興在疫情結束後，再次看到八田技師家族，以及日本石川縣金澤市、加賀市等地的代表來到烏山頭水庫參加追思會。八田技師窮盡畢生精力，為台灣打造烏山頭水庫及嘉南大圳，這不僅是當時世界上重要的水利設施，時隔百年後，也再再提醒大家引水思源、有水當思無水之苦。每年舉辦的紀念活動，也更加凝聚了台日之間的友誼。

▲農委會辦「八田與一技師逝世81週年追思紀念會」，副總統賴清德、台南市長黃偉哲，以及八田與一技師長孫八田修一先生與其家族、日本金澤市村山卓市長、加賀市宮元陸市長等皆親自出席參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲特別提到，最近有朋友寄來1張老照片，讓他感到驚喜與驕傲，那是他的祖父黃濱田過去在水利會服務時，在嘉南大圳的管理站，與志同道合的朋友留下的珍貴照片，照片訴說了八田技師當年在台灣水利界，留下非常重要的貢獻，讓後世子孫永遠懷念，藉八田技師的長孫來台，把照片送給他，也代表兩人的後代在此結緣，讓人格外珍惜。

黃偉哲除了感謝八田技師無私的奉獻，也說明台南市政府十分珍惜相關的有形及無形資產，除了持續整備水利設施，每年培育許多優質農產，也積極傳承水利文化與台日情誼，近年相關景點「山上花園水道博物館」、「隆田chacha文化資產教育園區」等，也都不畏疫情陸續完成修復並開放民眾參觀。

▲農委會辦「八田與一技師逝世81週年追思紀念會」，副總統賴清德、台南市長黃偉哲，以及八田與一技師長孫八田修一先生與其家族、日本金澤市村山卓市長、加賀市宮元陸市長等皆親自出席參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副總統賴清德致詞時指出，烏山頭水庫之前的嘉南平原，因灌溉不易，農民生活非常清苦，八田與一歷時10年才完成，可見工程不容易，更難得的是他用獨有興建方式，當水庫完成後，可以順利通過八七水災及921大地震的檢驗，以及時間的檢驗，令人非常欽佩。

▲農委會辦「八田與一技師逝世81週年追思紀念會」，副總統賴清德、台南市長黃偉哲，以及八田與一技師長孫八田修一先生與其家族、日本金澤市村山卓市長、加賀市宮元陸市長等皆親自出席參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

8日參加追思紀念會的外國嘉賓，除了有八田與一技師長孫八田修一先生及八田家族，還包日本台灣交流協會奧正史所長、金澤市村山卓市長、加賀市宮元陸市長等；國內貴賓則有總統府資政黃崑虎、農委會陳添壽副主任委員、農水署蔡昇甫署長、西拉雅國家風景區管理處徐振能處長、外交部雲嘉南辦事處蕭勝中處長，以及立法委員林宜瑾、賴惠員、郭國文，思慕八田技師伉儷暨台灣友好親善會、八田與一文化藝術基金會成員也都齊聚一堂，共同追念八田與一技師。

烏山頭水庫為嘉南大圳主要水利工程之一，由出身金澤市的八田與一技師於1920年規劃興建、1930年完工，不但至今肩負著灌溉嘉南平原的使命，也在百年來守護了台日情誼，今日下午趙副市長特地陪同金澤市村山卓市長一行前往參訪八田與一故居，希望台日友誼長長久久。

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