　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打著蕭美琴、黃偉哲名號　知名法律顧問遭爆是無照律師

台灣陪審團協會祕書長林珮菁遭爆沒律師資格，卻在外承攬訴訟。（翻攝台灣陪審團協會臉書）

▲台灣陪審團協會祕書長林珮菁遭爆沒律師資格，卻在外承攬訴訟。

圖文／鏡週刊

駐美代表蕭美琴、台南市長黃偉哲擔任立委時期的法律顧問林珮菁，遭控是假律師！本刊近日接獲投訴，指自稱律師的林珮菁，以10萬元代價幫人打官司，但她只寫訴狀、從未出庭，甚至拖欠60萬元擔保金，投訴人調查後發現，林根本不具律師資格，經當面對質，林才坦承「有疏失」。此外，林還曾以陪審團協會祕書長等身分遊走立法院，與立委合開記者會，控告特偵組違法監聽，行徑相當大膽。

提到林珮菁，投訴人A小姐難掩氣憤，她告訴本刊：「林曾上過媒體，還以政治人物的法律顧問自居，形象包裝良好，實在很難想像她竟然是假律師！」A小姐表示，她長期遭父親家暴，父親還謊報她失蹤，偽造她的印鑑證明、詐領保險金，所以想找律師幫忙打官司，維護自身權益；3年前，她透過曾擔任立委助理的朋友引薦，認識林女。

▼林女在蕭美琴（圖）擔任立委時期，以蕭辦公室法律顧問頭銜在立院內活動。

林女在蕭美琴（圖）擔任立委時期，以蕭辦公室法律顧問頭銜在立院內活動。

A小姐指出，林女自稱是台南市長黃偉哲、駐美代表蕭美琴擔任立委時期的法律顧問，還強調自己在司法上有豐富經驗，願意接受她的「委任」，但卻遲遲未簽委任狀。A小姐當時對法律程序認識不深，但因友人介紹不疑有他，於是花了10萬元「律師費」請林打訴訟。

▼黃偉哲（圖）擔任立委時，林女也曾以律師名義協助處理法律諮詢業務。

黃偉哲（圖）擔任立委時，林女也曾以律師名義協助處理法律諮詢業務。

不過，林女身為A小姐的「委任律師」，卻每次都未陪同出庭，與常理不符；不僅如此，連她寫的訴狀也有問題，被司法官認為「有謬誤」。甚至後來，A小姐要對其父親的房產進行假處分，林女向她索取60萬元擔保金，後續官司卻無下文。經她詢問書記官才得知，假處分早就被駁回，但林女卻未主動歸還60萬元，直到她要求，才由她的一名代書友人將錢匯還給A小姐。

▼林女曾以律師身分出席台北醫學大學性別平等講座，還擔任主講人。

林女曾以律師身分出席台北醫學大學性別平等講座，還擔任主講人。（讀者提供）

後來林甚至與代書友人建議A小姐，若要完全擺脫家暴的父親，最好把家裡的房子賣掉，才能一勞永逸，並表示可以幫忙介紹房仲找買家，提供一條龍的服務。A小姐越想越不對，自行調查才發現，林女根本沒有律師身分，憤而跟她對質，林女還自承「有疏失」。

▼A小姐秀出匯款紀錄，指出她匯給林女的律師費超過10萬元。

A小姐秀出匯款紀錄，指出她匯給林女的律師費超過10萬元。（讀者提供）

A小姐秀出匯款紀錄，指出她匯給林女的律師費超過10萬元。（讀者提供）

A小姐秀出匯款紀錄，指出她匯給林女的律師費超過10萬元。（讀者提供）

針對相關指控，林珮菁表示，她從未自稱律師，只擔任過立委助理及企業的法律顧問，A小姐前來諮詢時，她已告知只能協助寫訴狀，無法協助出庭，僅收取1萬元費用（但A小姐秀出匯款紀錄，確定總額為10萬5千元），60萬元擔保金也已退還，沒有違法，A小姐惡意抹黑，她將保留法律追訴權。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
【全文】遊走立院、拿政治人物當招牌　立委法律顧問遭控假律師
【假律師橫行立院1】收錢打官司不出庭理由超瞎　她的律師身分連法院都起疑
【假律師橫行立院2】她詐完訴訟費還想幫賣房　身分遭揭穿竟嘴硬是疏失

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「TOYOTA Corolla Cross」小改款換新引擎！
心痛！刺青爸狂甩5月嬰巴掌「哭X小」　2幼童站一旁嚇壞
LIVE／挑戰2024！　柯文哲壓軸登記總統初選
有人吃A肝莓驗出陽性！　新北衛生局證實
好市多稱「3月前沒人吃莓果染A肝」！醫爆：新北有人驗出陽性
快訊／星宇航股價遇亂流　開盤跌逾3%
小甜甜被控虐狗！喉嚨到肚子都裂開　整晚放傷口惡化
快訊／14縣市大雨特報　雨停時間曝！今跌10度整天涼冷
阿伯打翻珍奶還嗆「我很帥趕快拍」　一見列車長秒變臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑金錢糾紛…他遭「砍斷雙掌」意識不清丟包急診！斷掌扔橋下找不回

心痛畫面曝！刺青爸狂甩5月嬰巴掌「哭X小」　2幼童站一旁嚇壞

基層檢轟「打詐1.5是國家級詐騙」　法務部、高檢署回應了

打著蕭美琴、黃偉哲名號　知名法律顧問遭爆是無照律師

小三告白人夫「謝謝你讓我有被愛的感覺」　正宮結局曝光

快訊／國1「3車追撞」　回堵5公里

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

快訊／國1「3車連環撞」　車頭撞爛8人受傷

社區保全騙女主委上床6次　回家陪妻小竟驚見「她來敲門」

「外牆鷹架雨」倒塌砸4車　高雄市府開罰18萬

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

台74電動車自撞斷2截　2年輕男酒駕...搶救不治

趙小僑愛女「典典寶寶」初次游泳！　穿比基尼玩水...要被融化惹＞＜

疑金錢糾紛…他遭「砍斷雙掌」意識不清丟包急診！斷掌扔橋下找不回

心痛畫面曝！刺青爸狂甩5月嬰巴掌「哭X小」　2幼童站一旁嚇壞

基層檢轟「打詐1.5是國家級詐騙」　法務部、高檢署回應了

打著蕭美琴、黃偉哲名號　知名法律顧問遭爆是無照律師

小三告白人夫「謝謝你讓我有被愛的感覺」　正宮結局曝光

快訊／國1「3車追撞」　回堵5公里

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

快訊／國1「3車連環撞」　車頭撞爛8人受傷

社區保全騙女主委上床6次　回家陪妻小竟驚見「她來敲門」

「外牆鷹架雨」倒塌砸4車　高雄市府開罰18萬

疑金錢糾紛…他遭「砍斷雙掌」意識不清丟包急診！斷掌扔橋下找不回

明年大聯盟傳史上首次韓國開幕　教士戰道奇金河成很期待

傳美國擬採烏克蘭模式軍援台灣　邱國正：不算軍購

修法增列一般民眾投共刑責？　馮世寬：我對全國老百姓有信心

星宇讓旅客滯留日本　消基會：除賠償機票也該給優惠券

志願役士兵退場創新高　邱國正：年輕人沒意願「勉強不得」

心痛畫面曝！刺青爸狂甩5月嬰巴掌「哭X小」　2幼童站一旁嚇壞

王思佳又被質疑「50萬香奈兒包」真偽　網提3疑慮：背面掉一顆鑽

郭台銘高雄造勢演講　他點關鍵：聽完內心只有難過而已

霸氣外露的「緬因貓」個性其實超溫柔！傳說竟是浣熊的後代？

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

社會熱門新聞

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

開特斯拉酒駕雙亡！2死者家屬悲痛認屍

妹子喝爛醉住閨蜜家！遭性侵怒告

快訊／國1「3車追撞」　回堵5公里

台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡

拍螢火蟲驚見半截人形！攝影師：2年前同地點看到阿飄

磁磚大亨怪異姿勢「卡堆高機頂」慘死

電擊棒凌虐監禁越南女！跨國勒贖

國1「3車連環撞」　車頭撞爛8人受傷

移工墜13樓不治　台中市府勒令停工

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

快訊／台中台74車禍！特斯拉自撞2死

更多熱門

相關新聞

黃偉哲要求稽核好市多支付消費者相關醫療費用

黃偉哲要求稽核好市多支付消費者相關醫療費用

台南市長黃偉哲高度關切好市多冷凍莓污染事件，擔憂民眾消費權益受損，市府法制處7日再邀集衛生局、經發局至好市多台南店，關切後續處理情形，消保官要求業者承諾對食用有問題批次「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」、「藍莓」之消費者提供必要醫療費用，包含A肝疫苗注射之賠償，善盡其應負企業責任。

2023白河蓮花季揭幕

2023白河蓮花季揭幕

台南上午降雨集水區也有下可惜時間太短

台南上午降雨集水區也有下可惜時間太短

「金澤週in台南」活動開幕

「金澤週in台南」活動開幕

「心馨傳情」X Tabe札哈木樂原市集登場

「心馨傳情」X Tabe札哈木樂原市集登場

關鍵字：

鏡週刊林珮菁蕭美琴黃偉哲律師

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

泌尿醫揭「完美交合時間」！嘆：2分鐘真的太短了

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

雨彈炸4縣市！彭啟明曝整坨水氣將襲台

今降10℃！12縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

搭高鐵被賞巴掌！妹子拒和解慘吞罰單

即／大雷雨夜襲　4縣市大雨警戒

星宇航空延誤！賠償禮盒內容曝

獨／網質疑王思佳6疑點！精品業者解密了

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面