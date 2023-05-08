打著蕭美琴、黃偉哲名號　知名法律顧問遭爆是無照律師

▲台灣陪審團協會祕書長林珮菁遭爆沒律師資格，卻在外承攬訴訟。



圖文／鏡週刊

駐美代表蕭美琴、台南市長黃偉哲擔任立委時期的法律顧問林珮菁，遭控是假律師！本刊近日接獲投訴，指自稱律師的林珮菁，以10萬元代價幫人打官司，但她只寫訴狀、從未出庭，甚至拖欠60萬元擔保金，投訴人調查後發現，林根本不具律師資格，經當面對質，林才坦承「有疏失」。此外，林還曾以陪審團協會祕書長等身分遊走立法院，與立委合開記者會，控告特偵組違法監聽，行徑相當大膽。

提到林珮菁，投訴人A小姐難掩氣憤，她告訴本刊：「林曾上過媒體，還以政治人物的法律顧問自居，形象包裝良好，實在很難想像她竟然是假律師！」A小姐表示，她長期遭父親家暴，父親還謊報她失蹤，偽造她的印鑑證明、詐領保險金，所以想找律師幫忙打官司，維護自身權益；3年前，她透過曾擔任立委助理的朋友引薦，認識林女。

▼林女在蕭美琴（圖）擔任立委時期，以蕭辦公室法律顧問頭銜在立院內活動。



A小姐指出，林女自稱是台南市長黃偉哲、駐美代表蕭美琴擔任立委時期的法律顧問，還強調自己在司法上有豐富經驗，願意接受她的「委任」，但卻遲遲未簽委任狀。A小姐當時對法律程序認識不深，但因友人介紹不疑有他，於是花了10萬元「律師費」請林打訴訟。

▼黃偉哲（圖）擔任立委時，林女也曾以律師名義協助處理法律諮詢業務。



不過，林女身為A小姐的「委任律師」，卻每次都未陪同出庭，與常理不符；不僅如此，連她寫的訴狀也有問題，被司法官認為「有謬誤」。甚至後來，A小姐要對其父親的房產進行假處分，林女向她索取60萬元擔保金，後續官司卻無下文。經她詢問書記官才得知，假處分早就被駁回，但林女卻未主動歸還60萬元，直到她要求，才由她的一名代書友人將錢匯還給A小姐。

▼林女曾以律師身分出席台北醫學大學性別平等講座，還擔任主講人。



後來林甚至與代書友人建議A小姐，若要完全擺脫家暴的父親，最好把家裡的房子賣掉，才能一勞永逸，並表示可以幫忙介紹房仲找買家，提供一條龍的服務。A小姐越想越不對，自行調查才發現，林女根本沒有律師身分，憤而跟她對質，林女還自承「有疏失」。

▼A小姐秀出匯款紀錄，指出她匯給林女的律師費超過10萬元。



針對相關指控，林珮菁表示，她從未自稱律師，只擔任過立委助理及企業的法律顧問，A小姐前來諮詢時，她已告知只能協助寫訴狀，無法協助出庭，僅收取1萬元費用（但A小姐秀出匯款紀錄，確定總額為10萬5千元），60萬元擔保金也已退還，沒有違法，A小姐惡意抹黑，她將保留法律追訴權。

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