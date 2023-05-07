2023白河蓮花季揭幕　黃偉哲表揚模範母親讚慈愛如蓮花之美

▲2023白河蓮花季7日開跑，適逢母親節即將到來，台南市長黃偉哲特別表揚榮獲白河區模範母親的20位得獎者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2023白河蓮花季7日開跑，適逢母親節即將到來，台南市長黃偉哲特別表揚榮獲白河區模範母親的20位得獎者，黃偉哲表示，蓮花就如同父母溫柔慈愛的形象，歡迎全國民眾帶著家人前來白河賞蓮啖美食，享受好山好水好風光，共度難忘的母親佳節時光。

黃偉哲表示，白河蓮花季邁入第28年，已成為全國民眾家喻戶曉的產業文化活動。來到白河，除了欣賞綻放的蓮花之美，蓮花也可以製成具有豐富營養價值的藕粉、蓮子等食材，除此之外，臨近的關子嶺泡溫泉、東山咖啡也都是非常推薦闔家出遊的行程。





白河區長董麗華表示，白河的蓮花已經漸漸綻放，2023白河蓮花季期間，公所規劃了一系列的精彩活動，還有10條深度小旅行路線，賞蓮泡湯外還結合鄰近區域的特色行程，歡迎大家來趟難忘的台南蓮花之旅。也歡迎來白河享用美味的蓮子大餐。





這次蓮花季開幕展示了創意特色的蓮子大餐、在地青農種植的蓮鄉農特產，更有美食、旅遊地圖以及農村慢活小旅行「經典路線」，提供民眾優質的旅遊行程和活動體驗，暢玩蓮鄉白河。





農業局表示，白河蓮花於五月已陸續盛開，一期作蓮田種植面積達150公頃，蓮田集中在大竹、詔豐、廣蓮、竹門等里，而六月上旬正是蓮花盛開最漂亮的時候。市議員李宗翰、張世賢、王宣貿也共襄盛舉見證溫馨時光。





台南市白河區公所表示，「2023白河蓮花季」相關活動將持續到9月中旬，遊客如想了解更多詳細豐富的活動內容，歡迎前往白河區公所網站或粉絲專頁查詢，或致電區公所服務專線（06-6855102）洽詢。