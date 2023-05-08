快訊／德東飆車王改口拒認罪！冤魂親友淚灑法庭　他頭戴黑面罩落跑

記者黃宥寧／台北報導

令人心痛！北市天母「德東飆車王」簡祥宇，去年3月行經士東路與跟芝玉路2段口，高速衝撞2名女高中及66歲謝姓婦人，釀1死2傷悲劇。今（8日）法院行準備程序庭，勘驗案發前其他車輛行車紀錄器，清楚錄到簡男改裝車輛刺耳引擎聲呼嘯而過，簡男今仍否認犯行，庭末要求將車輛行車事故送交通局覆議，庭後步出法院頭帶黑面罩快速離開。

▲北市天母號稱「德東飆車王」簡祥宇，去年3月高速行經士東路與跟芝玉路2段口，撞飛2名女高中生及66歲謝姓婦人，釀1死2傷。（圖／記者黃宥寧攝）

今當庭勘驗案發前影片，從A車行車記錄器發現，簡男駕駛車輛行經高島屋、士東路200巷時，加速超A車切換至內車道，隨後因高速撞擊路人，導致整輛車卡在安全島上；另1段影片也錄到簡男超過B車時，車輛加速刺耳引擎聲，隨後車禍發生，目擊者聚集在人行道上查看狀況。

▼簡祥宇高速駕駛車輛奪走無辜路人的命。（資料圖／記者黃彥傑攝）

法官問簡男對於行車記錄器及文字記載有何意見，他激動說「我會相信法官」，其辯護律師補充說「未見行人有跑步或加快速度」，這席話也讓公訴檢察官怒回「因為車速過快，路人無從反應」同時認被告犯後態度差，一定加重其刑，坐在旁聽席被害親友見簡男態度，忍不住悲傷不停啜泣。

40歲簡男穿著與前3次開庭服裝一樣，從首次開庭承認有過失、有意願與被害家屬調解態度，卻180度大轉變否認犯行，甚至在開庭最後向法官說「我有些關鍵新證據」並要求法官要將車輛行車事故送交通局覆議，法官表示待合議庭評議是否有覆議必要。

▲簡男高速撞擊3名路人，導致2名高中生腳受重傷、1名謝姓婦人傷重不治。（資料圖／記者黃彥傑攝）

庭後，簡男頭帶黑面罩與男友人快步出法院，不管記者追問「為什麼要翻供？影片都那麼明確了」隻字不提，更慌張以手勢比著男友人，一旁男友人替他回答說「案子審理中，不便回應」。

起訴指出，簡男無酒駕、毒駕、競駛、逼車、蛇行等行為，沿士東路西向東行駛，雖以時速80至100公里2度超速行駛，但未故意使不特地路人，暴露在具體危險中，結果也為使人車難以通行、髓壞、道路雍塞等，士東路車輛不多，路段尚稱開闊、視距良好，難僅用超速違規，就認定致生往來危險程度，難論刑法185條妨害公眾往來安全致死罪。

該事故地段限速為50公里，簡男煞車痕卻長達35.5公尺，警方推估當時時速應在80公里上下，對此，車鑑會指出，依監視器、行車紀錄器研判，簡男明顯超速，時速約為107公里、98公里，接近行人穿越道也未暫停讓行人先行，為肇事主因，3名被害人則無肇事因素。