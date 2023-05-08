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「沒錢但好想搭」　日男開車闖機場禁區硬上客機！

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲ 男子擅闖機場禁區，被依現行犯逮捕。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本沖繩那霸機場發生一起離譜事件，一名男子駕車衝破圍欄闖入禁區，還登上一架停放禁區內的客機，被捕後供稱自己「雖然沒有錢，但很想搭飛機」，而這起鬧劇也造成至少4個航班延誤。

綜合NHK、《琉球新報》等日媒，這起事件發生於當地7日下午6點多，一名男子駕駛一輛輕型貨車，衝破那霸機場圍欄，闖入禁止一般民眾進入的限制區，登上一架停放限制區的飛機，和趕到現場的航空公司地勤一陣扭打後被制伏，警方依擅闖建築現行犯將他逮捕。

男子自稱是38歲的大城玲央，在沖繩讀谷村從事貨運工作，接受調查時承認未經許可擅自闖入禁區，並坦言「雖然沒有錢，但很想搭飛機」。警方正詳細調查他進入的路線，以確認財物損失。

事發地點在那霸機場航空貨運站附近，大城闖入的機上並無乘客，但全日空（ANA）航空公司指出，這起事件導致從那霸機場出發的4個航班最多延誤1小時20分鐘。機場辦公室則表示，將詳細檢討事發經過，避免類似事件重演。

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