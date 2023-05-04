監督安全改善！交部啟動全台「視導」　7月後公布「行人地獄縣市」

▲桃園行人安全及道路環境改善。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

為擺脫行人地獄汙名，交通部祭重罰，除3月底起，汽車不禮讓行人直接重罰3600元外，目標7月1日起，最高罰將再從3600元提高到6千元。交通部5月起也啟動「行人安全環境改善專案視導」，今首站前往桃園，7月底前完成視導全國22縣市辦理情況，屆時將公布「行人地獄縣市」。

交通部於今(5/4)召集內政部營建署、警政署、教育部、交通部公路總局及運輸研究所等單位，啟動「112年交通部行人安全環境改善專案視導」，就人行車行空間改善、校園周邊暨行車安全道路改善、行人及高齡友善示範區、路口停讓行人執法等重點視導全國22縣市辦理情形。

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今(5/4)日首站視導桃園市政府，會中決議未來將提出完整的人行安全環境總健檢，並提出短中長期改善規劃，包括桃園區力行路、力行路288巷口，易成為行車死角及影響行人等候安全，經路口轉角改善，規範行車轉彎軌跡提升行人等候空間安全。

另桃園區大有路、快樂國小學校人行道未串聯，且路肩停放車輛，影響行人通行安全，透過增設標線型人行道，建立行人專屬路權，區分人行車行空間，提高行人通行安全。龜山區大崗國小，因新興街、新興一街等路段並無實體人行道，公園與學校間並無合適人行行走空間，行人需行走在路側，影響行人通行安全，未來圍牆需退縮、新設人行道、公園步道改善、人行道拓寬、設家長接送區、人行動線串聯、道路鋪面改善、設庇護島及槽化島、植栽及圍牆美化。

▲桃園行人安全環境和學區改善。（圖／交通部）

交通部表示，全國22縣市「行人安全環境改善專案視導」將於5月至7月執行完成，屆時將再公布各縣市辦理成效。

交通部表示，盤點國內人行空間所面臨問題，包含部分路段無人行道且路側遭車輛占用，部分人行道或騎樓遭設施、車輛或物品占用等，沒有足夠人行空間；路口則是部分行穿線未退縮影響轉彎車視野，或路口過大無庇護島可供停留，都會影響行人安全。

為還給學童及行人一條安全的交通環境及順、平、續進的人行通道，交通部表示，將協助地方政府並促使地方首長重視，各縣市於112年12月31日前提出人行安全環境改善整體計畫，共同來落實執行各項行人安全改善措施，為台灣打造安心通行的步行環境。