郭台銘再提「政府擋疫苗」　他諷：台積電跟慈濟都沒那麼多戲演

▲郭台銘在造勢活動中再度提及疫苗議題。（圖／記者吳世龍攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘7日晚間在高雄鳳山舉辦首場大型造勢活動，致詞時他再度提及疫苗議題，表示當時總統蔡英文派人告訴他，台灣有自己的疫苗，不准買BNT疫苗，引發熱議，總統府也再度作出澄清。對此，律師林智群8日則在臉書提出疑點大酸，「一樣捐疫苗，台積電跟慈濟都沒那麼多戲可演。」

郭台銘致詞時提到，2年前的5月是他人生中最艱難的一段挑戰，那時台灣在一片疫情爆發的恐慌中，街上突然變得沒有人沒有車，每天有幾十個人到超過百人染疫死亡，他透過國際關係，得到了德國BNT公司最大的老闆的保證，答應保留1500萬劑疫苗，其中他自已要買1000萬劑的疫苗，慈濟上人跟他通了兩次的手機視訊，希望也幫慈濟信眾買500萬劑，後來台積電也希望買500萬劑，但總統卻叫代表來，明白地告訴他：「不准買！因為咱台灣已經有了自己的疫苗了。」

對此，林智群指出，關鍵字是「總統曾派代表要求不能買疫苗」，他質疑，那個代表是誰？在什麼地方講這個話？人事時地物，郭台銘應該可以很明確指出吧？講出來，大家才可以知道到底是怎麼一回事。

林智群表示，以動機而言，蔡英文是執政者，擋疫苗對她有什麼好處？如果要推國產疫苗，應該像中國一樣，國外疫苗一律不給許可證，才能達到目的，都引進AZ、莫德納了，擋BNT幹嘛？且如果要擋疫苗，那慈濟台積電也會收到一樣的指示才對。他大嘆，「郭董，要講就徹底一點，用含沙影射的方式，想獲得政治利益，人家也會判斷是非的」，他最後更大酸，「一樣捐疫苗，台積電跟慈濟都沒那麼多戲可演。」

針對郭台銘稱政府擋BNT，總統府發言人林聿禪表示，蔡英文不只一次當面感謝郭台銘、劉德音董事長及證嚴法師的協助，順利採購BNT疫苗。總統府也再次感謝三家捐贈單位的貢獻，讓台灣度過當時疫情挑戰，但再次強調，「政府絕不可能阻擋疫苗採購」。她呼籲，台灣已進入疫後的新階段，盼部分政治人物切勿再以疫情做政治消費，停止不必要的政治操作。