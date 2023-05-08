為毛小孩找出專屬的活動空間　陳怡珍爭取寵物公園

▲台南市議員陳怡珍為毛小孩找出專屬的活動空間，爭取台南增設寵物公園。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市議員陳怡珍在議會質詢中指出，台南市目前只有兩座寵物公園，相較於台北市19座、新北市21座、桃園市19座、台中市6座，台南和高雄市皆為兩座，在六都中敬陪末座。

陳怡珍指出，若以六都的家犬數來比較分析，台南市近4萬隻寵物犬才能擁有1座寵物公園，位居六都倒數第2，與前3名的台北市、新北市與桃園市差了很大一段距離。

陳怡珍表示，若進一步以行政區來看，台北市有12區，現有19座「寵物公園」，平均約一區1.6 座；桃園市有13區，現有19座寵物公園，平均約一區1.5座；新北市有29區，目前21座。

台北市與桃園市每行政區皆有一座寵物公園，反觀台南共有37個行政區，卻只有兩座寵物公園，針對毛小孩專屬的活動空間規劃明顯不足。自2018年至今，以台北市、新北市與桃園市成長最為快速，5來成長超出1倍。但截至目前為止，尚未看到台南市第3座寵物公園的規劃，陳怡珍督促農業局動保處加速尋覓適合的場地，進行在地溝通，達成每行政區至少都有1座寵物公園的目標。尤其日前與吳禹寰議員及鄭晴而里長共同會勘仁德區成功里設置流浪犬暫時安置處的規劃，要求農業局儘速編列經費，並申請租用台糖土地，讓毛小孩有個安心生活的空間。此外，陳怡珍也舉出屏東縣認養特定流浪犬保費補助最高3000元的政策，期待台南市跟進。

對此，動保處吳處長表示，在設置寵物公園時常會遇到在地有不同看法，會在地方需求與接受度之間取得平衡，努力再來尋找場地。有關仁德區成功里規劃設置流浪犬暫時安置處相關作業，已在進行中，預計5月10日會和規劃團隊開會，加速辦理。另外，台南市目前已爭取中央農委會經費90萬元再加上市款10萬元，預計整合做認養動物之家浪浪的保費補助，未來額度將比屏東縣還高。