加熱也難消滅！這些食物常含「1毒素」　醫示警：嚴重恐罹肝癌

▲食品保存不良易產生「黃麴毒素」，嚴重恐誘發肝癌。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

台灣氣候溫暖潮濕，食物放在室溫下通常無法久放，家醫科醫師李思賢提醒，食品保存不良容易產生「黃麴毒素」（Aflatoxin），若不慎吃下肚恐造成肝細胞損傷，嚴重甚至引發肝癌，更可怕的是黃麴毒素無法透過「加熱」消滅。

李思賢在臉書發文表示，黃麴黴或寄生麴黴大量孳生時，便會產生具有高度毒性的黃麴毒素，是除了B肝、C肝病毒以外，「造成肝癌的主因之一」，常見於包括花生、玉米、大豆、堅果、香料、五穀雜糧和咖啡豆等保存不良的食材中。

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李思賢說明，黃麴毒素主要分成4種亞型，B1、B2、G1、G2，其中最常見的是B1黃麴毒素，具有非常高的肝毒性，容易導致肝細胞受損，嚴重恐引起DNA突變、誘發肝癌。

李思賢提醒，台灣的環境尤其適合黃麴毒素生長，因此務必妥善保存食物，「黃麴毒素不是加熱就沒事，它耐熱可達260至280度，一般烹飪是很難處理掉的」，提醒長期飲酒、經常食用花生、服用肝臟代謝藥物患者（血脂藥或止痛藥）、B肝和C肝帶原者等4大族群，感染風險較高。

至於如何預防黃麴毒素呢？李思賢教戰4大撇步，一、盡量選擇新鮮食材；二、開封後盡量用密封罐保持食材乾燥，並放在陰涼處；三、避免食用超過效期的食物；四、多購買小包裝，開封就盡量吃完，保持食物新鮮才是杜絕毒素的不二法門。

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