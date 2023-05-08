　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5月第2周「12星座周運」出爐！射手愛情旺盛、金牛事業運超夯

（示意圖／unsplash）

▲5月8~14日十二星座運勢。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

時序來到5月的第2周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了5月8日至5月14日的12星座的運勢。其中射手座在本周的愛情運勢依舊十分突出，堪稱亮眼，而金牛、處女、摩羯、雙子等星座的事業運則是十分旺盛。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然

上升星座／白羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★

金錢運：★★

運勢分析： 你的情緒在本周容易受影響，你需要找能讓自己紓壓的活動，好避免情緒的累積。工作上，會因為沒注意到對方的弦外之音，而造成工作上的狀況，提醒你需注意一些細節問題。同時，本周破財的機會高，像是工作出現意外會出現破財的狀況，或對消費電子產品產生濃厚興趣或衝動消費，建議先確認需求再購買。

上升星座／獅子座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析： 你在本周需要保持警覺和自我控制，以適應生活和工作中的變化。你會因為想法新穎而受到領導的關注，但也可能面臨工作中的不確定性。此外，踏青旅行讓你有機會遇到直率性格的異性。此外，你在花錢的時候，會有花錢沒有在刀口上的狀況，會建議你多三思。

上升星座／射手座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★★★★

事業運：★★

金錢運：★

運勢分析： 你大咧咧的個性會吸引到覺得你很有趣的異性，這讓你有不錯的感情發展，你可要打開自己的戀愛天線啊。而工作方面需要留意溝通不順暢的情況，因此在執行之前，你需要多確認一些細節。在財運方面則會有為所愛之人花費超支的可能，你可能要多注意自己的預算規劃。

上升星座／金牛座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：你最近的行程安排可能會相當繁忙，但要注意你所使用的交通工具可能會出現故障的情況，建議要留意一下。同時，你可能會感到自己分身乏術，需要在忙碌的生活中找到時間好好休息。在工作上，你需要面對許多需要出差或是與人溝通協調的任務，需要更多的耐心與細心處理。

上升星座／處女座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析： 你在生活上，在次次阻礙裡摸索到了自己想要前進的方向。而在感情方面，你會表現出更多的浪漫情懷，對於愛情有著強烈的渴望。在工作上，處女座會展現出踏實穩健的特質，注重實際性質而非虛榮。然而，朋友聚會等原因可能會導致處女座在財務方面的流失，需要注意控制開支。

上升星座／摩羯座

心情天氣：小雨

整體運：★★

愛情運：★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析： 你會感受到不少的壓力，但你會有著想要逃避的想法，這有可能會讓你的情緒變得不穩定或變得相當暴躁，因此你需要注意自己情緒的變化。在工作方面，你可能會有非常獨特的想法，但堅持這些想法可能會導致一些財務上的損失。因此，建議摩羯要更加謹慎和理性地處理自己的情緒和財務狀況。

上升星座／雙子座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：這周的雙子可能會發現自己的溝通能力有所不足，建議避免一對一的交流。然而，在積極的一面表現出來時，雙子會受到很多好評。此外，雙子在工作上表現得非常高效。不過，可能會因工作而有金錢上的損失。

上升星座／天秤座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：你在工作上表現得相當優秀，獲得主管的認可。此外，你與合作的小夥伴也能夠默契地協作，讓你的壓力減少很多。另外，你在財運方面可能會花費較多的錢來實現自己計畫已久的目標，需要注意避免過度消費。感情上，你會面臨一些雜音和困擾，內心感到失望，建議靜下心來思考和處理自己的感受。

上升星座／水瓶座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：在工作方面，你對自身的要求甚高，因此你會對自己現階段的方向有不安的感覺，但你向來表現出色，主管對你非常信任。在新的目標規劃階段時，你需要多思考它們的可行性。財運方面還算平順，只是可能會有一些意外狀況或家中需要你而產生較多的花費。

上升星座／巨蟹座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：你在本周要相信自己的直覺，因為它能夠為你避免很多災難或阻礙，尤其是那些一閃而過的感覺。工作上會得到主管的讚賞和信任，你需要對自己更有自信，不要被過去的經驗影響自己。另外，人際關係會讓你產生額外的支出，你需要避免挖東牆補西牆的情況。

上升星座／天蠍座

心情天氣：小雨

整體運：★★★

愛情運：★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：你將會透過回憶讓自己心靈更上一層樓，讓自己的人生目標更清楚，幸福感將會倍增。工作上雖然仍繁忙，但順暢度相當不錯，你的工作經驗也可以提高你的提高效率。面對感情時，你抱持著不期待就不怕受傷害的心態，最可怕的是你的經驗驗證了你的想法。

上升星座／雙魚座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：你要小心啊！本周非常容易有的購物衝動，這可是相當危險的，建議你再三的確認自己的需求之後再花費為好。在工作上則需要表現出堅定的態度，在與同事交流時，善用說話的藝術來避免不必要的責任上身。近期的桃花其實不錯，只是你的期待太高時，就會錯過一些緣分。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
德州美墨邊城驚傳死亡車禍！駕駛「闖紅燈輾斃7人」遭民眾當場制伏
外送人員交通事故多　立委籲排審權益保障法
立法院擴建基地6評選　「這地點」列第1名

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／廂型車台66線追撞聯結車　車頭爛毀
王思佳又爆香奈兒假包！　《女人我最大》緊急再發聲
心痛畫面曝！台南孕婦撞母女　3歲女癱倒血泊亡
歐陽妮妮曬愛馬仕包：好廢好喜歡！花250萬配貨有「馬的飼料桶
張國煒親赴成田機場！日本網友驚呆　一面倒力挺星宇：被圈粉了
LIVE／游淑慧親曝　侯友宜協調港湖雙姝內幕
王思佳又被質疑「50萬香奈兒包」真偽　網提3疑慮：背面掉一顆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多5／11提賠償方案！消保處接25件申訴毒莓果「1人身體不適」

醫護防疫津貼只領到6、7成！立委要衛福部成立「催債專線」幫討錢

苦苓喊「星宇就是特別貴的廉航！」　留言大逆風：為什麼還不滿

5月第2周「12星座周運」出爐！射手愛情旺盛、金牛事業運超夯

張國煒搭廉航「紅眼班機」赴日滅火　部落客：背後藏學問

立夏後「3生肖開始衰了」！身體微恙、易得罪朋友

她買回家才發現「防盜扣還在」　全場傻了：第一次看到豆漿也要鎖

好市多烤雞「袋裝1幕」嚇壞他　秒跟店員反映！會員搖頭：這種才讚

夜宿機場「20年沒遇過」　她見星宇應變能力：短期內還會反覆發生

5億蓋納骨塔驗收就漏水！竹市萬餘祖先恐遭殃　一下雨就濕搭搭

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

《特務家族》張赫.張娜拉再變夫妻　他剃眉、下跪...她也藏祕密

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

好市多5／11提賠償方案！消保處接25件申訴毒莓果「1人身體不適」

醫護防疫津貼只領到6、7成！立委要衛福部成立「催債專線」幫討錢

苦苓喊「星宇就是特別貴的廉航！」　留言大逆風：為什麼還不滿

5月第2周「12星座周運」出爐！射手愛情旺盛、金牛事業運超夯

張國煒搭廉航「紅眼班機」赴日滅火　部落客：背後藏學問

立夏後「3生肖開始衰了」！身體微恙、易得罪朋友

她買回家才發現「防盜扣還在」　全場傻了：第一次看到豆漿也要鎖

好市多烤雞「袋裝1幕」嚇壞他　秒跟店員反映！會員搖頭：這種才讚

夜宿機場「20年沒遇過」　她見星宇應變能力：短期內還會反覆發生

5億蓋納骨塔驗收就漏水！竹市萬餘祖先恐遭殃　一下雨就濕搭搭

台東關山工商、成功商水　合作舉辦大學升學博覽會

女星出道20年　「罕見公開超正女兒照片」被讚翻　

快訊／驚悚畫面！廂型車台66線追撞聯結車　車頭爛毀駕駛夾困

格斯科技耕耘電池芯技術有成　12日將以每股30元登錄興櫃

真香！大谷翔平3分砲「原味」實戰球衣拍賣　386萬天價售出

台積電漲4元收504　台股漲73點至15699

陸BL劇《上癮》下架7年泰國宣布翻拍！　「沒人看過大結局」劇組放話了

好市多5／11提賠償方案！消保處接25件申訴毒莓果「1人身體不適」

王思佳又爆香奈兒假包疑雲！《女人我最大》節目緊急再發聲

台灣高鐵送票晨光　慢飛天使親子體驗友善乘車環境

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

雨彈炸4縣市！彭啟明曝整坨水氣將襲台

今降10℃！12縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

即／大雷雨夜襲　4縣市大雨警戒

星宇航空延誤！賠償禮盒內容曝

伊莉公告「永久尊貴會員」終結　會員傻了

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

連千毅微笑合影顏清標！鬆口12字願望

野生彭于晏上街遛狗！天母人嗨翻：要瘋了

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

更多熱門

相關新聞

「台灣巴菲特」是他！2次精準投資獲利驚人

「台灣巴菲特」是他！2次精準投資獲利驚人

台灣科技廠松翰科技（5471）、環天科技（3499）、生技新藥廠北極星藥業-KY（6550），跟美國那斯達克掛牌公司ZOOM，這幾家看似並不相關的公司，卻有一個共同的背景，那就是其股東或是董事會裡，都有一位被市場稱為「台灣巴菲特」的低調富豪「陳賢哲（SamuelChen）」。

米砂退幕前3年「晉升CEO」現況曝！7員工全是網紅

米砂退幕前3年「晉升CEO」現況曝！7員工全是網紅

僧侶被控洗錢1.6億　還俗前還發生性行為

僧侶被控洗錢1.6億　還俗前還發生性行為

「1生活習慣」超傷身…比吸菸更嚴重

「1生活習慣」超傷身…比吸菸更嚴重

月砸8萬養小三！富商一破產...半夜痛醒「下面竟消失」

月砸8萬養小三！富商一破產...半夜痛醒「下面竟消失」

關鍵字：

艾薇周刊王

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

泌尿醫揭「完美交合時間」！嘆：2分鐘真的太短了

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

前夫控小甜甜虐狗「喉嚨到肚子都裂開」！怒揭過程

搭高鐵被賞巴掌！妹子拒和解慘吞罰單

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面