5月第2周「12星座周運」出爐！射手愛情旺盛、金牛事業運超夯

▲5月8~14日十二星座運勢。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

時序來到5月的第2周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了5月8日至5月14日的12星座的運勢。其中射手座在本周的愛情運勢依舊十分突出，堪稱亮眼，而金牛、處女、摩羯、雙子等星座的事業運則是十分旺盛。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然

上升星座／白羊座

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心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★

金錢運：★★

運勢分析： 你的情緒在本周容易受影響，你需要找能讓自己紓壓的活動，好避免情緒的累積。工作上，會因為沒注意到對方的弦外之音，而造成工作上的狀況，提醒你需注意一些細節問題。同時，本周破財的機會高，像是工作出現意外會出現破財的狀況，或對消費電子產品產生濃厚興趣或衝動消費，建議先確認需求再購買。

上升星座／獅子座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析： 你在本周需要保持警覺和自我控制，以適應生活和工作中的變化。你會因為想法新穎而受到領導的關注，但也可能面臨工作中的不確定性。此外，踏青旅行讓你有機會遇到直率性格的異性。此外，你在花錢的時候，會有花錢沒有在刀口上的狀況，會建議你多三思。

上升星座／射手座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★★★★

事業運：★★

金錢運：★

運勢分析： 你大咧咧的個性會吸引到覺得你很有趣的異性，這讓你有不錯的感情發展，你可要打開自己的戀愛天線啊。而工作方面需要留意溝通不順暢的情況，因此在執行之前，你需要多確認一些細節。在財運方面則會有為所愛之人花費超支的可能，你可能要多注意自己的預算規劃。

上升星座／金牛座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：你最近的行程安排可能會相當繁忙，但要注意你所使用的交通工具可能會出現故障的情況，建議要留意一下。同時，你可能會感到自己分身乏術，需要在忙碌的生活中找到時間好好休息。在工作上，你需要面對許多需要出差或是與人溝通協調的任務，需要更多的耐心與細心處理。

上升星座／處女座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析： 你在生活上，在次次阻礙裡摸索到了自己想要前進的方向。而在感情方面，你會表現出更多的浪漫情懷，對於愛情有著強烈的渴望。在工作上，處女座會展現出踏實穩健的特質，注重實際性質而非虛榮。然而，朋友聚會等原因可能會導致處女座在財務方面的流失，需要注意控制開支。

上升星座／摩羯座

心情天氣：小雨

整體運：★★

愛情運：★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析： 你會感受到不少的壓力，但你會有著想要逃避的想法，這有可能會讓你的情緒變得不穩定或變得相當暴躁，因此你需要注意自己情緒的變化。在工作方面，你可能會有非常獨特的想法，但堅持這些想法可能會導致一些財務上的損失。因此，建議摩羯要更加謹慎和理性地處理自己的情緒和財務狀況。

上升星座／雙子座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：這周的雙子可能會發現自己的溝通能力有所不足，建議避免一對一的交流。然而，在積極的一面表現出來時，雙子會受到很多好評。此外，雙子在工作上表現得非常高效。不過，可能會因工作而有金錢上的損失。

上升星座／天秤座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：你在工作上表現得相當優秀，獲得主管的認可。此外，你與合作的小夥伴也能夠默契地協作，讓你的壓力減少很多。另外，你在財運方面可能會花費較多的錢來實現自己計畫已久的目標，需要注意避免過度消費。感情上，你會面臨一些雜音和困擾，內心感到失望，建議靜下心來思考和處理自己的感受。

上升星座／水瓶座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：在工作方面，你對自身的要求甚高，因此你會對自己現階段的方向有不安的感覺，但你向來表現出色，主管對你非常信任。在新的目標規劃階段時，你需要多思考它們的可行性。財運方面還算平順，只是可能會有一些意外狀況或家中需要你而產生較多的花費。

上升星座／巨蟹座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：你在本周要相信自己的直覺，因為它能夠為你避免很多災難或阻礙，尤其是那些一閃而過的感覺。工作上會得到主管的讚賞和信任，你需要對自己更有自信，不要被過去的經驗影響自己。另外，人際關係會讓你產生額外的支出，你需要避免挖東牆補西牆的情況。

上升星座／天蠍座

心情天氣：小雨

整體運：★★★

愛情運：★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：你將會透過回憶讓自己心靈更上一層樓，讓自己的人生目標更清楚，幸福感將會倍增。工作上雖然仍繁忙，但順暢度相當不錯，你的工作經驗也可以提高你的提高效率。面對感情時，你抱持著不期待就不怕受傷害的心態，最可怕的是你的經驗驗證了你的想法。

上升星座／雙魚座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：你要小心啊！本周非常容易有的購物衝動，這可是相當危險的，建議你再三的確認自己的需求之後再花費為好。在工作上則需要表現出堅定的態度，在與同事交流時，善用說話的藝術來避免不必要的責任上身。近期的桃花其實不錯，只是你的期待太高時，就會錯過一些緣分。

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