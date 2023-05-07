男偷麵包到便當店喝下午茶　狼吞2顆就被警查獲

▲40歲羅姓男子，見到停放路旁之機車上掛吊有1袋裝麵包之手提袋，內裝有價值450元6個麵包，即整袋竊走快步離開，案經二分局迅速逮捕送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

40歲羅姓男子，6日下午5時許，行經中西區成功路1家連鎖鍋貼專賣店時，突然見到停放路旁之機車上掛吊有1袋著名麵包店之手提袋，內裝有價值450元6個麵包，即整袋竊走快步離開，案經被害女子用完餐出來發現，掛吊機車上的麵包遭竊急忙報警，二分局警方據報迅速逮捕羅嫌，依涉嫌竊盜罪嫌送辦。

警方指出，二分局民權派出所警員陳立宜、鄭亦晉等到場受理，也馬上調閱鄰近商家監視器，發現係轄區列管之羅姓慣竊所為，並依其常出沒之場所逐一前往查訪，於6日晚上6時許，果然在成功路與忠義路口某著名排骨便當店2樓發現羅嫌，手中還拿著麵包大快朵頤，經員警出示行竊影像等具體事證，將其帶回偵辦。

羅男之前曾涉物品竊盜案件為民權派出所員警查獲送辦，已被該所建立相關資料，其中包括其經常逗留或出沒之地點。也幸賴資料完整，在員警調出監視器看到竊賊影像馬上認出其身分，並即分工前往其經常出沒地點逐一查訪，時值用餐時段，果然發現其帶著行竊所得之麵包前往某排骨便當店2樓，一邊食用並喝著店內免費紅茶。員警發現時其已吃完2個甫行竊得手之麵包，手上之麵包袋子內尚有4個來不及食用，即為員警以證物查扣並帶回調查，全案依涉嫌竊盜罪嫌送辦。

第二分局表示，本案即時偵破端賴員警平日就易犯罪虞慮對象之動向掌握詳盡切實，且雖然損失物品金額雖然不大，但民眾之財產安全為警察機關所重視，不論大小之竊盜案件，必積極偵查來力求偵破，以遏阻宵小再度犯案；同時也提醒民眾對自身物品應妥善保管，時有防竊警覺，以避免讓宵小有機可趁，致生自身財產遭受損害。