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士檢2熱血檢座溯源瓦解台版柬埔寨詐團　獲行政院長表揚

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲高等檢察署3日揭牌「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」，士林地檢署主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱獲行政院長陳建仁表揚。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

替受害者討回公道！高等檢察署今（3）日揭牌「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」，行政院長陳建仁表揚「打詐有功」多名檢察官，其中士林地檢署主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱，為偵辦「台版柬埔寨3死案」焚膏繼晷偵辦，首波偵結起訴29名被告後，又積極向上溯源，查獲到詐團主嫌「藍道」等人，獲行政院院長當面慰勉。

去年11月初發生震驚全台「台版柬埔寨」，因士檢主任檢察官曾揚嶺、江玟萱檢察官經56日連夜偵辦，抽絲剝繭追查「強控豬仔」兇狠詐團，共計有307人被害人，其中61人遭拘禁釀3人身亡，另有246人誤信「投資詐騙」，遭詐高達3億9667萬7969元，首波將「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29人偵結起訴。

▼（右）外型帥氣的士林地檢署主任檢察官曾揚嶺為司訓所47期結訓，出身北檢黑金組也曾偵辦多件矚目案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林地檢署主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱鍥而不捨溯源，4月11日指揮新北市刑大會同其他單位，兵分多路，在雙北市及台中等地，逮捕首腦「藍道」杜承哲、副手「泰勒」薛隆廷、帳房「西利亞」洪俊杰、林晏齊、張玄融、薛讚襯及杜妻，共7人歸案，瓦解該詐團。

主任檢察官曾揚嶺、江玟萱檢察官，積極向上溯源查出「台版柬埔寨」主嫌，獲法務部及高檢署推薦，於今（3日）高檢署揭牌查緝詐欺及資通犯罪督導中心，接受陳建仁表揚。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲江玟萱檢察官（右）可說是新星57期司法官結訓分發就到士林地檢署，在國民法官模擬法庭表現亮眼能力值滿點。（圖／記者黃宥寧翻攝）

恰巧，曾揚嶺、江玟萱赴高檢署受表揚前，才於早上9時許執行專案，兵分多路指揮新北市刑大等單位，鎖定1名北市葉姓所長涉將民眾個資洩漏給「台版柬埔寨」集團首腦「藍道」，全案依公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪、使公務員登載不實、洩漏國防以外秘密等移送士林地檢署偵辦中。

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