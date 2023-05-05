林宜瑾提「數位新聞發展與民主韌性法草案」　保障媒體與平台議價管道

▲林宜瑾提出「數位新聞發展與民主韌性法草案」。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

數位平台如Google、Facebook轉載新聞內容獲取大量廣告收益，卻從不付費給媒體，引發全球新聞業反彈。民進黨立委林宜瑾5日也提出「數位新聞發展與民主韌性法草案」，保障新聞媒體業與數位平台的議價管道，亦主張由數位平台提撥一定比例營收，成立「數位發展暨民主韌性基金」，透過獨立委員會管理，依合理比例運用在公共、獨立與商業媒體運作所需，確保基金真正幫助新聞提升品質。

提案內容指出，鑒於自由多元新聞環境之於民主社會健全發展至關重要，然置身數位化時代，媒體傳播管道與閱聽人習慣皆與過往有別，為與時俱進並利媒體發展，有特設專法之必要。

提案指出，澳洲國會通過《新聞媒體與數位平台強制議價法》，明定跨國數位平台如Google、Meta應對使用新聞內容一事付費，歐、美洲各國亦逐步跟進立法，保障新聞業在數位市場的發展，針對新聞媒體業與數位平台之議價，我國亦已探論多時，此次立法乃統籌一線媒體工作者，以及關懷媒體環境之學者、專家意見，並考量公聽會上各方論述的結果。

林宜瑾表示，此法立法過程與一線記者、專家學者做過反覆討論，亦統整了今年二月「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價政策建議及法案展望」公聽會上之各方見解。

林宜瑾指出，此版立法的一大亮點在於，要求成立「數位發展暨民主韌性基金」，並透過具獨立性的委員會管理，依合理比例運用在公共、獨立與商業媒體運作所需，確保基金真正幫助新聞提升品質。