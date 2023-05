日相岸田文雄訪韓首站參謁顯忠院　向南韓「殉國烈士」敬禮捻香

▲岸田文雄夫婦7日上午抵達南韓後,由南韓外交部次長、日本駐韓大使、南韓駐日大使等人迎接。(圖/路透)

記者羅翊宬/綜合外電報導

日本首相岸田文雄夫婦今(7)日搭乘專機訪韓,重啟睽違12年兩國元首互訪的「穿梭外交」(shuttle diplomacy)。岸田文雄下機後,旋即前往首爾顯忠院(類似我國忠烈祠)參謁、捻香、獻花。對於為何特別參謁顯忠院,日媒分析這是外國元首訪韓時的慣例;另有分析認為,應和強化日韓軍事合作的意圖有關。

根據韓媒《韓聯社》、《紐西斯通訊社》,岸田文雄夫婦搭乘專機,於7日上午11時50分(台灣時間10時50分)準時抵達位於京畿道城南市的首爾機場(空軍基地),由南韓外交部次長張虎鎮、日本駐韓大使相星孝一、南韓駐日大使尹德敏、南韓外交部亞太局局長徐旻廷在機場迎接。

抵達南韓後,岸田文雄旋即前往位於首爾特別市銅雀區的顯忠院,為訪韓的第一個重點行程,是繼時任日本首相野田佳彥2011年10月訪韓參謁顯忠院後,時隔12年再度有日本首相來此參謁。

▲▼岸田文雄夫婦7日在南韓首爾顯忠院參謁、捻香。(圖/路透,下同)

岸田文雄在妻子岸田裕子、內閣官房副長官木原誠二、日本駐韓大使相星孝一、南韓駐日大使尹德敏陪同下,在一片靜肅的氣氛中向安葬在此的南韓殉國先烈參謁,並在口號下向南韓國旗鞠躬敬禮,南韓國旗旁則安放日本國旗。

岸田文雄向顯忠塔移動,向南韓殉國先烈敬禮、默禱,之後在簽名簿上簽下自己的姓名,而簽名簿則顯示「日本總理岸田文雄訪問大韓民國-2023年5月7日」(The Visit of His Excellency Kishida Fumio Prime Minister of Japan To The Republic of Korea May 7, 2023)字句。

南韓國立顯忠院主要安葬(抗日)獨立運動家、韓戰犧牲軍人,該國民眾也會前往表示追悼之意。為何特別在訪韓行程安排參謁?日本政府高層人士表示,「當一國元首訪問另一國,並參謁該國的忠烈祠等設施,向該國歷史相關人物的一生表達尊敬之心,是一件非常自然的事。岸田總理希望能向安葬顯忠院的人表達敬意。」

日媒《共同社》則於4日報導指出,「訪韓的外國元首參謁顯忠院是一項慣例。岸田總理有意向南韓展示出,重啟『穿梭外交』的姿態。」

另外,也有某外交消息人士分析,南韓國立顯忠院所安葬的殉國先烈,基本上還是以韓戰犧牲軍人為大宗,因此岸田此次參謁可能是想要展現出,日本、南韓加強國防軍事安全領域上的合作、共抗北韓(朝鮮)核武導彈威脅的意志。

據悉,日本首位參謁南韓顯忠院的首相為中曾根康弘(1983年),他也是首位以首相身份訪韓的日本首相;2006年則有已故日相安倍晉三、2009年則有麻生太郎參謁顯忠院和獻花;2010年則有鳩山由紀夫參謁大田顯忠院。

