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張國煒稱「成田機場反悔」害延誤！業內人士打臉：不可能開特例

記者李宜秦／台北報導

星宇航空發生嚴重延誤事件，因JX800台北-東京航班遇上強風延誤，導致另外2個航班JX801、JX803也因此受到影響，星宇航空董事長張國煒聲稱，成田機場原打算通融，將宵禁時間延長到00:30，後來卻又反悔。然而業內人士表示，宵禁只有在某些節日會調整延後，不可能為了星宇航空開特例，否則形同特權。

▲成田機場的飛航情報指南內容，明文規定宵禁時間。（圖／讀者提供）

▲成田機場的飛航情報指南內容，明文規定宵禁時間。（圖／讀者提供）

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張國煒今早抵達成田機場，他向旅客表示，成田機場塔台原已同意延長宵禁時間，讓星宇航班可在凌晨00:30起飛，後來卻又反悔改為00:00關閉機場，導致旅客無法退關，只能夜宿機場。

▲▼日本黃金周成田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲成田機場在興建之初就有土地徵收爭議，因此長年來都有釘子戶的存在，必須實施夜間宵禁作業。（圖／達志影像／美聯社）

然而航空界人士表示，成田機場在興建之初就有土地徵收爭議，因此長年來都有釘子戶的存在，必須實施夜間宵禁作業，機場宵禁時間是公告事項，白紙黑字，並無更動，只有在某些節日期間會總體性的往後調整一小段時間，但不會為一家公司特別調整，如果能夠為星宇開特例，那是否所有航空公司往後都可以比照辦理，形同特權。

該人士指出，由於星宇到最後一刻都還想要離場，因此錯過了機場海關、移民官的下班時間，造成後續旅客無法退關，必須在管制區過夜，這應該是航空公司問題，非機場官員問題。

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