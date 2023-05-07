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日相岸田今訪韓　重啟睽違12年「穿梭外交」！首站將參謁顯忠院

▲▼岸田文雄16日在會談要邀請尹錫悅出席5月在廣島舉辦的G7峰會。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅3月訪日後，岸田文雄相繼訪韓，重啟睽違12年的穿梭外交。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相岸田文雄今（7）日啟程訪韓，展開為期2天1夜的訪韓行程，重啟睽違12年的「穿梭外交」（shuttle diplomacy），預計上午飛抵首爾後會先參謁顯忠院（類似我國忠烈祠），下午才會和南韓總統尹錫悅展開會談，並舉辦聯合記者會，預估談論北韓（朝鮮）核武威脅、美日韓合作，以及擴大半導體供應鏈等議題。

尹錫悅今年3月訪日後，岸田文雄時隔近2個月訪韓。根據韓媒《韓聯社》、日媒《共同社》，日本外務省指出，岸田文雄夫婦稍早已於7日上午9時30分（台灣時間8時30分）從東京羽田機場搭機起飛，預計上午11時50分（台灣時間10時50分）飛抵首爾機場，為繼時任日本首相野田佳彥2011年10月訪韓後，時隔12年再度有日本首相為了出席日韓元首會談而前往南韓。

岸田文雄出訪前在總理官邸向現場記者表示，「在日韓元首會談上，將以雙方的信任關係為基礎交換意見。日韓政府在國防安全、經濟等多項領域上重啟對話，我們將會進一步發展如此脈絡。」

▲▼日相岸田文雄7日搭乘專機前往南韓首爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日相岸田文雄7日搭乘專機前往南韓首爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日相岸田文雄7日搭乘專機前往南韓首爾。（圖／達志影像／美聯社）

岸田文雄抵達首爾後，將旋即前往位於首爾特別市銅雀區的顯忠院參謁。對於岸田參謁顯忠院的意圖，日本政府高層向《韓聯社》表示，「當一國元首訪問另一國，並參謁該國的忠烈祠等設施，向該國歷史相關人物的一生表達尊敬之心，是一件非常自然的事。」

岸田文雄預計7日下午先在首爾市區某飯店辦理入住手續，接著拜會在南韓發展的日本企業後，才會前往位於首爾特別市龍山區的南韓總統辦公室，和尹錫悅展開日韓元首會談，會後雙方將舉行聯合記者會。晚間，尹錫悅招待岸田前往官邸出席晚宴，晚宴菜單包括韓式炭火烤肉（숯불고기）、韓國清酒等。

據悉，岸田相當熱愛飲用清酒，3月甚至特別招待尹錫悅飲用來自家鄉廣島的清酒。

雙方在會談上預計針對北韓核武與導彈威脅、強化日韓合作與美日韓三方合作、擴大半導體供應鏈、如何防堵半導體高階技術外流後被運用至軍事領域、尖端產業、科學技術、青年和文化合作等多項議題交換意見。

至於岸田文雄是否就「二戰朝鮮籍非法徵用勞工」賠償議題發言，以及日韓雙方是否就日本福島第一核電廠廢水排放等議題交換意見，同樣受到各界矚目。

▲▼拜登、尹錫悅在聯合記者會上公布《華盛頓宣言》，提到美韓兩國成立「核磋商小組」。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登、尹錫悅在4月26日會談上提到強化美日韓三方合作。（圖／達志影像／美聯社）

日本政府昨（6）日在外媒記者會上表示，「日韓兩國將在G7（七大工業國組織）廣島峰會舉辦前，針對印太地區合作和全球主要議題合作等進行確認。」

岸田文雄預計明（8）日拜會韓日議員聯盟的南韓國會議員、南韓財經界人士後，於中午12時15分（台灣時間上午11時15分）搭機返回日本。

►岸田文雄訪韓行程曝！尹錫悅招待官邸「吃烤肉」 日本抗議他登獨島

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