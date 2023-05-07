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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜二度跨市協調遭批「喬王」　張斯綱：民進黨不用吃醋

▲▼ 侯友宜、蔣萬安成功協調北市士北立委初選 。（圖／翻攝張斯綱臉書）

▲侯友宜、蔣萬安成功協調北市士北立委初選 。（圖／翻攝張斯綱臉書）

記者袁茵／台北報導

台北市國民黨立委初選激烈競爭，在第一選區（士林區、北投區）部分，在台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜的協調下，6日宣布由議員張斯綱出線。但面對侯友宜又「跨市協調」遭批「二代喬王」，張斯綱認為，侯友宜作為政黨領袖或政黨重要市長，在關鍵時刻出手協調，是政黨重要領袖應該要做的事，「民進黨不用吃醋」。

張斯綱7日上午出席天母里園遊會活動，他表示，6日與侯友宜、蔣萬安兩人進行一些了解後，決定由他代表國民黨在第一選區選立委，也感謝同黨對手、市議員陳重文的支持，以團結為重，希望在這局裡面打出好成績，畢竟北投士林是台北的搖擺州，藍綠都曾在此擔任立委，若能取得優勢，相信整個雙北市選情就會開紅盤。

關於是否評估國民黨有很大的贏面？張斯綱回應，真的要步步為營，這區比較多中間選民，淡藍、淡綠的選民多，深藍、深綠選民相較少，此區選民特質是要爭取中間支持，空戰、陸戰要一同進行。

至於侯友宜又「跨市協調」遭民進黨批評「第二代喬王」？張斯綱說，作為政黨領袖或政黨重要的市長，在一些關鍵時刻出手做一些協調，是作為一個政黨重要領袖應該要做的事情，讓大家團結一切力量，不要使裂痕擴大、讓對手見縫插針。

張斯綱也點名，民進黨主席賴清德到處協調，卻很多地方協調不成功，包括台北第二選區士林大同的立委何志偉、市議員王世堅，「這區民進黨的裂痕彌補了嗎？好像也沒有。」這就是政黨政治內部很好的典範，「我覺得民進黨不用吃醋」。

▲▼ 侯友宜、蔣萬安成功協調北市士北立委初選 。（圖／翻攝張斯綱臉書）

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