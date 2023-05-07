政大教授認助清寒生26年不間斷　捐款231萬元38人完成學業　

▲蔡瑞煌（左一）與李宜紋（左三）長期捐助清寒生。（圖／台北市政府教育局認助清寒學生基金會提供）

記者楊惠琪／台北報導

國立政治大學資管系教授蔡瑞煌與妻子李宜紋認助清寒學子，長達26年捐款給財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，總計捐款約231萬元，協助38位學生安心就學。母親節前夕，基金會今（7日）安排2名受助學生獻上卡片和康乃馨送給捐款人，場面溫馨。

蔡瑞煌以自身經歷勉勵學生，「遭遇挫折、困難的環境，不用氣餒，撐過去就會海闊天空。」他說，很多教授同事也不是出身富裕家庭，成長路上得到很多人幫助，提醒學生在需要幫忙時學會開口，會獲得很大的幫助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李宜紋表示，先生在婚前就加入認助行列，婚後與先生一起參與公益。她說，公公早逝，是婆婆獨自拉拔兒子長大，靠的就是教育來成家立業，這讓先生決定有能力後也要幫助像自己一樣的孩子。

受認助的鄭同學說，家中因意外糾紛影響父親工作，導致經濟陷入困境，連繳交學費都有困難，感謝蔡教授賢伉儷每月3000元認助生活費的幫助，減輕家裡的負擔，讓他能專注學業。

已完成大學學業的郭姓受助人說，目前在電子公司上班，收入穩定，家境獲得改善，求學過程中一路受到李宜紋阿姨的幫助，除了生活費外，也適時鼓勵與關懷，是生命中的貴人，畢業後仍一直保持聯繫。

台北市政府教育局認助清寒學生基金會董事長曾燦金表示，每個月只要2、3千元，就能夠成為認助人，這筆金額對於弱勢家庭的小朋友來說，可能是一整個月的通勤費用，或是購買文具和參考書的費用，更是繼續安心就學的溫柔力量，希望更多善心人士響應。相關認助資訊可參考基金會網站。