　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

政大教授認助清寒生26年不間斷　捐款231萬元38人完成學業　

▲蔡瑞煌（左一）與李宜紋（左三）長期捐助清寒生。（圖／台北市政府教育局認助清寒學生基金會提供）

▲蔡瑞煌（左一）與李宜紋（左三）長期捐助清寒生。（圖／台北市政府教育局認助清寒學生基金會提供）

記者楊惠琪／台北報導

國立政治大學資管系教授蔡瑞煌與妻子李宜紋認助清寒學子，長達26年捐款給財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，總計捐款約231萬元，協助38位學生安心就學。母親節前夕，基金會今（7日）安排2名受助學生獻上卡片和康乃馨送給捐款人，場面溫馨。

蔡瑞煌以自身經歷勉勵學生，「遭遇挫折、困難的環境，不用氣餒，撐過去就會海闊天空。」他說，很多教授同事也不是出身富裕家庭，成長路上得到很多人幫助，提醒學生在需要幫忙時學會開口，會獲得很大的幫助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李宜紋表示，先生在婚前就加入認助行列，婚後與先生一起參與公益。她說，公公早逝，是婆婆獨自拉拔兒子長大，靠的就是教育來成家立業，這讓先生決定有能力後也要幫助像自己一樣的孩子。

受認助的鄭同學說，家中因意外糾紛影響父親工作，導致經濟陷入困境，連繳交學費都有困難，感謝蔡教授賢伉儷每月3000元認助生活費的幫助，減輕家裡的負擔，讓他能專注學業。

已完成大學學業的郭姓受助人說，目前在電子公司上班，收入穩定，家境獲得改善，求學過程中一路受到李宜紋阿姨的幫助，除了生活費外，也適時鼓勵與關懷，是生命中的貴人，畢業後仍一直保持聯繫。

台北市政府教育局認助清寒學生基金會董事長曾燦金表示，每個月只要2、3千元，就能夠成為認助人，這筆金額對於弱勢家庭的小朋友來說，可能是一整個月的通勤費用，或是購買文具和參考書的費用，更是繼續安心就學的溫柔力量，希望更多善心人士響應。相關認助資訊可參考基金會網站

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／民航局出手！　將約談星宇航空
特斯拉撞成碎片　25歲設計總監與好友雙亡！車登記父親名下
快訊／10縣市大雨！強烈雷雨帶襲　台南淹水警戒
快訊／高雄左營6m高鷹架倒塌！　砸中3車
網酸王思佳：幹嘛不去專櫃買包！　關穎認了「都找代購」
乘客睡機場！　他爆料「K董有說被日本官僚搞到」
俄軍投「致命白磷」轟炸！　整座城市炸成火海
口罩男「兩性文害好友離婚」道歉！老婆狂偷吃　自責：我過於極端
竹科女200萬飆股只拿回零頭　再加碼300萬！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

民航局出手！明將「約談星宇航空」　若有違法情事將開罰

政大教授認助清寒生26年不間斷　捐款231萬元38人完成學業　

快訊／10縣市大雨！強烈雷雨帶襲　台南淹水警戒

世界美容醫學會議　王正坤受邀演講醫美人力資源管理與服務品質

曾退林佳龍醫療貢獻獎牌　台中醫界「老仙ㄟ」林瑤棋病逝

星宇日本航班延誤　飛洛杉磯班機也「誤點24小時」！152人受害

乘客睡機場！他爆料「K董有說被日本官僚搞到」：其實有安排好旅館

星宇人力不足⋯張國煒飛日「親自駕機」返台！今天內抵台

10年前批廉航「延誤又沒東西吃」　張國煒言論被挖出

這顏色墨鏡戴了反而傷眼！　男大生水晶體「差點被煮熟」

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

金素妍放閃李尚禹「變蟑螂也捧手心」　曝他吃日料帶手捲衝回家：花束～

訪問工地師傅能存多少錢？　他月薪7萬元基本開銷就3萬

站推車上玩！媽粗心舉動釀禍　下一秒孩拋空摔地躺著不動了

下士撞死人竟悠哉抽菸！重傷阿姨躺地畫面淪背景　他被上銬帶回

民航局出手！明將「約談星宇航空」　若有違法情事將開罰

政大教授認助清寒生26年不間斷　捐款231萬元38人完成學業　

快訊／10縣市大雨！強烈雷雨帶襲　台南淹水警戒

世界美容醫學會議　王正坤受邀演講醫美人力資源管理與服務品質

曾退林佳龍醫療貢獻獎牌　台中醫界「老仙ㄟ」林瑤棋病逝

星宇日本航班延誤　飛洛杉磯班機也「誤點24小時」！152人受害

乘客睡機場！他爆料「K董有說被日本官僚搞到」：其實有安排好旅館

星宇人力不足⋯張國煒飛日「親自駕機」返台！今天內抵台

10年前批廉航「延誤又沒東西吃」　張國煒言論被挖出

這顏色墨鏡戴了反而傷眼！　男大生水晶體「差點被煮熟」

為郭台銘操刀鳳山造勢？　王金平不悅：我不會參加、別扯到我

求解路邊紅白線　一查規則糟糕了！車主「卡白線內」全違規

特攻勝率破8成！李逸驊獲T1年度教練　4分差驚險擊敗劉孟竹

觀察／郭台銘延攬傳統地方派系　侯友宜刑警掃黑、反黑金立場鮮明

朋友家老屋賣到6000萬！她也想賺一波養老金　內行搖頭：邏輯變了

侯友宜協調初選成「新喬王」？ 　王金平：有人頂替我了、高興

民航局出手！明將「約談星宇航空」　若有違法情事將開罰

久走腳疼受不了！穿對鞋可護腳　醫教你「看4關鍵」：選鞋尖略翹款

2少年在漢江「直播」尋短！警發現和網路社群有關　恐涉及性犯罪

政大教授認助清寒生26年不間斷　捐款231萬元38人完成學業　

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

星宇回不了台　機上宣布全額退費

快訊／6縣市大雨　今全台變天！

「他們叫我別來！」張國煒搭廉航救火　現身成田機場

快訊／星宇大延誤！　張國煒今早現身成田機場

飛機取消睡機場　星宇道歉解釋了

大片閃電對流！　梅雨襲全台「下最大」時間曝

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

星宇人力不足！張國煒親自駕機返台

星宇航空旅客困機場　過夜畫面曝

星宇航空困機場　空服員和大媽對峙

女兒討1000元零用錢逛街　媽只給14元

今立夏！命理師曝「3大生肖」財旺到發熱

快訊／雨區擴大！　7縣市大雨

首波梅雨鋒夜襲！一圖看「雷雨彈轟炸區」　下周3天驟降溫探15度

更多熱門

相關新聞

賀眾老總出身貧寒捐500萬　助弱勢生逆境求學

賀眾老總出身貧寒捐500萬　助弱勢生逆境求學

為幫助弱勢學生在逆境求學，賀眾企業日前捐贈500萬元給財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，提供受助學生每人3600元年節助學金，總計有1403人受惠，北市教育局基金會舉辦感恩相見歡活動，賀眾老總王志耀以自身成長經歷勉勵學生。

北市外部顧客滿意度出爐　教育局服務滿意度96.29%創新高

北市外部顧客滿意度出爐　教育局服務滿意度96.29%創新高

請假站台　教育局長喊黃珊珊準市長

請假站台　教育局長喊黃珊珊準市長

北市65歲以上高齡人口逾2成　首座「代間學習基地」成立

北市65歲以上高齡人口逾2成　首座「代間學習基地」成立

北市私幼學費補助提高至25880元　每月增加2000元

北市私幼學費補助提高至25880元　每月增加2000元

關鍵字：

財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會曾燦金

讀者迴響

熱門新聞

王思佳終於出面！宣布「包包已送驗」　曝購買管道

快訊／台中台74車禍！特斯拉自撞2死

星宇回不了台　機上宣布全額退費

快訊／6縣市大雨　今全台變天！

王思佳愛馬仕包「送美國鑑定」！檢驗3大關卡曝光

「他們叫我別來！」張國煒搭廉航救火　現身成田機場

快訊／星宇大延誤！　張國煒今早現身成田機場

飛機取消睡機場　星宇道歉解釋了

台中轎車今晨自撞！　2男「無呼吸心跳」

妹子喝爛醉住閨蜜家！遭性侵怒告

老公寓漲到2千萬！他猶豫想賣掉　全場搖頭

她肝癌沒治療！2個月後送急診「腫瘤不見了」

11款APP快刪！藏「木馬病毒」偷錢

大片閃電對流！　梅雨襲全台「下最大」時間曝

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

更多

最夯影音

更多
22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」
小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面