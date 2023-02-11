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賀眾老總出身貧寒捐500萬　助弱勢生逆境求學

▲基金會董事長曾燦金（右一）帶領認助學生與賀眾總經理王志耀（左二）相見歡。（圖／台北市政府教育局認助清寒學生基金會提供）

▲基金會董事長曾燦金（右一）帶領認助學生與賀眾總經理王志耀（左二）相見歡。（圖／基金會提供）

記者楊惠琪／台北報導

為幫助弱勢學生在逆境求學，賀眾企業日前捐贈500萬元給財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，提供受助學生每人3600元年節助學金，總計有1403人受惠，北市教育局基金會舉辦感恩相見歡活動，賀眾老總王志耀以自身成長經歷勉勵學生。

王志耀表示，自己的父親是軍人，當年從中國播遷到台灣，家裡也是低收入戶，白手起家從不到5人的小公司做到今天的規模，藉此勉勵學生，現在把書念好、長大以後把事情做好，鼓勵學生現在一定要「努力」，否則會後悔一輩子，公司也會繼續對社會做出貢獻。

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王志耀說，企業應善盡社會責任，所以長年帶領公司參與公益活動，最初是得知大學母校的學弟妹仍有上大夜班打工、白天念書的學生，開啟他多年來幫助清寒學生的契機，此次認助台北市教育局基金會，盼能幫助弱勢生不要輸在起跑點。

台北市政府教育局認助清寒學生基金會董事長曾燦金表示，賀眾牌在校園的飲水機占了6成8，賀眾在109年也與北市教育局簽署產學合作備忘錄，為5所北市公立技術型高中引進業師教學，感謝良心企業對教育的貢獻，這次又捐款500萬元助學金，堪稱是企業典範。

受認助學生代表、清華大學藝術與設計系蕭珮縈說，很感謝賀眾的「紅包」，3600元讓清寒學生能添個保暖的衣物、增加一道年菜，今年春節天氣很冷，但她感受到溫暖。受認助學生洪浩軒也說，感謝認助人的善心，這筆年節助學金減輕了家裡春節開銷的負擔，他也將部分存下來繳學費。

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