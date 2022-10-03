北市私幼學費補助提高至25880元　每月增加2000元

▲台北市長柯文哲（左）、教育局長曾燦金（右）宣布提高北市私立幼兒園學費補助。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今（3日）宣布，從下學期開始，北市私立幼兒園學費補助將從現行每學期補助1萬3660元，提高至2萬5880元，每月約增加2000元，也縮短公私立幼兒園學費差距至7687元，預計約有1萬3千多名2到4歲的幼兒園學生受惠。

台北市教育局今（3日）舉行「台北市學前教育未來展望及政策發布」記者會，市長柯文哲在會中宣布，「一生六六大順」幼兒學費補助方案，將從111學年度第2學期正式轉型為「您我寶貝你」私立幼兒園學費差額補貼方案，將原有的每學期補助家長1萬3660元，提高到每學期2萬5880元，較現行增加每月約2000元，新制上路後，拉近公共化幼兒園與私立幼兒園學費差距，從每月9724元變成7687元。

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柯文哲說，剛就任市長時，台北市公共化幼兒園比例只有四成，家長抽不到公幼找議員，他在議會都被罵翻，經過七年來的努力推動，目前台北市公共化幼兒園比例已達七成，而為了拉近公私立幼兒園學費差距，下學期開始提高補助，盼減輕家長育兒負擔。

但有在場媒體提問，為何在卸任前才端出幼教學費補助新方案，柯文哲回應，政策有連續性，政策推出也不是一天兩天的事，強調是政策延續，沒有時間點的考量。

台北市教育局長曾燦金表示，目前台北市非營利幼兒園園數是全國第一，公共化教保服務比例是六都第一，111學年度更是達到7成的目標，未來也將朝國民教育向下延伸至5歲，在中央立法推動前，北市可先透過《地方制度法》訂定自治條例，推動北市5歲學童全面義務教育，預計人數約2萬人、每年經費12億元。