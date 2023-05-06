　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南學甲「西瓜王」　農業局長李建裕頒獎表揚

▲台南學甲區西瓜產業文化節評定「西瓜王」，由農業局長李建裕頒獎，左為區長張明寶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南學甲區西瓜產業文化節評定「西瓜王」，由農業局長李建裕頒獎，左為區長張明寶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區公所6日在華宗公園舉辦「2023西瓜產業文化節」活動，並且舉辦「西瓜王」評鑑，由瓜農郭衍廷以果重20台斤、甜度分數達到28分，奪得今年度的「西瓜王」，由農業局長李建裕頒獎鼓勵，西瓜產業文化節吸引不少民眾搶購西瓜。

▲台南學甲區西瓜產業文化節評定「西瓜王」，由農業局長李建裕頒獎，左為區長張明寶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化節活動由東陽國小創鼓隊、學甲幼兒園夏天森巴舞蹈及宅港國小烏克麗麗表演下揭開序幕，市議員謝舒凡、方一峰、農業局長李建裕及主任秘書吳威達、民政局長姜淋煌及主任秘書楊雅苓、學甲區農會總幹事李曉軍等共襄盛舉，邀請全國民眾來學甲採購最新鮮、最好吃的西瓜。

▲台南學甲區西瓜產業文化節評定「西瓜王」，由農業局長李建裕頒獎，左為區長張明寶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，學甲西瓜生產位於三慶里頂洲及紅茄一帶，因為鹽分砂質土壤、合宜的溫度條件及農民優良的種植技術，使得生產的大西瓜賣相、品質均佳，在相關的西瓜競賽中是奪冠的常客。今年一期作西瓜種植面積約30公頃，因適逢今年雨水相對短缺，單果重僅20斤上下，但甜度卻高達14-15度，口感汁多甘甜，欲購買民眾要把握時機購買。

▲台南學甲區西瓜產業文化節評定「西瓜王」，由農業局長李建裕頒獎，左為區長張明寶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲區長張明寶說，今年西瓜評鑑競賽共22位瓜農參加，以果重、甜度、外觀及肉質綜合評分，第1名由郭衍廷以果重20台斤、甜度分數達到28分、並以較優的外觀及肉質奪得今年度的「西瓜王」；第2名為郭林綉枝、第3名為郭茂永，現場也有優良瓜農設攤展售學甲在地的大西瓜，獲得在場民眾搶購，銷售一空。

為了培養轄內學童課後從事正當益智休閒，舉辦學甲盃「西瓜棋」少年棋王爭霸賽，今年共有4校56位小棋士參加，結果出爐，第1名由鄭楷軒擊敗群雄奪得「少年棋王」頭銜；第2名為邱紹恩；第3名由林信佑及李信賢同得。

▲台南學甲區西瓜產業文化節評定「西瓜王」，由農業局長李建裕頒獎，左為區長張明寶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

平西社區的印度舞與流行舞、西明社區的街舞與社區韻律舞、仁得社區的彼個小姑娘舞蹈、新榮社區的廟庭交響樂作活動壓軸；此外，今年活動會場提供免費西瓜品嘗試吃，口感甘甜多汁，現場民眾讚不絕口，排隊人潮更是絡繹不絕，十分熱鬧。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
初合體林襄應援！李多慧讚：真的很可愛
首波梅雨鋒夜襲！一圖看「雷雨彈轟炸區」
乘客來不及上機！　地勤「穿高跟鞋、扛行李」狂奔畫面曝
鳳梨急致電道歉！　發文怒了：你們玩過頭
LIVE／等了70年！查爾斯三世加冕典禮將登場　現場擠爆
林襄、李多慧終於合體！　2人緊貼合照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「心馨傳情」X Tabe札哈木樂原市集登場　黃偉哲盼札哈木樂原順利完工

眼科義診竟出動這款超炫儀器　東海岸民眾不知AI已降落

台南學甲「西瓜王」　農業局長李建裕頒獎表揚

屏東黑鮪季海洋音樂會5／6開幕　炎亞綸+Ozone+許富凱熱情開唱

慶祝五一勞動節　饒慶鈴表揚82模範勞工

高中職就業博覽會南工登場　黃偉哲攜手台積電慈善基金會許願景

金門喜迎城隍343周年！　預算被砍1／3...主委怒：明年不辦了

婦遇投資詐騙...急赴郵局匯5萬　「要付廁所裝修費」行員秒識破

台東為愛拒「暴」　TUMANANU─親子闖關活動

謝謝媽媽！三重71位母親獲獎　90歲美魔女「愛家庭也投身公益」

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

疑澳洲交換生吸食毒品　高大成：不可能吃老鼠藥

22歲男路口翹孤輪直衝　下秒慘自摔狠撞名車！

行車糾紛竟叫黑道支援！　6煞逼喝10瓶藥酒＋圍毆

目睹騎士「轉彎未讓行人」　他見警秒追上炸魔性笑聲

阿KEN張立東掉水裡要救誰　李多慧評分兩男...講不出話XD

「心馨傳情」X Tabe札哈木樂原市集登場　黃偉哲盼札哈木樂原順利完工

眼科義診竟出動這款超炫儀器　東海岸民眾不知AI已降落

台南學甲「西瓜王」　農業局長李建裕頒獎表揚

屏東黑鮪季海洋音樂會5／6開幕　炎亞綸+Ozone+許富凱熱情開唱

慶祝五一勞動節　饒慶鈴表揚82模範勞工

高中職就業博覽會南工登場　黃偉哲攜手台積電慈善基金會許願景

金門喜迎城隍343周年！　預算被砍1／3...主委怒：明年不辦了

婦遇投資詐騙...急赴郵局匯5萬　「要付廁所裝修費」行員秒識破

台東為愛拒「暴」　TUMANANU─親子闖關活動

謝謝媽媽！三重71位母親獲獎　90歲美魔女「愛家庭也投身公益」

「閉鎖型」法人搶買　台中擠一波豪宅交易量

快訊／查爾斯三世「加冕典禮」正式登場　身穿皇家國袍踏入西敏寺

國中畢業才165！章廣辰「抽高21cm」成模特兒　曝3秘訣：方法很簡單

家具當垃圾丟了！清潔隊員驚見...櫃子裡藏8萬現鈔　立即歸還

早無規劃「挺侯大會」　藍委憂變「拚場」無助國民黨整合

陸男童站購物車上　媽媽用力一拉摔落「頭撞地沒反應」

花香、果香一次滿足！　最新「玫瑰莓果麵包、鬆餅」超商限定吃

陳美鳳擁5億身家「不追求名牌」！　穿200元白T氣場輾壓：女人要有骨氣

「心馨傳情」X Tabe札哈木樂原市集登場　黃偉哲盼札哈木樂原順利完工

國民黨南台灣鐵三角廟口開講　謝龍介表態...力挺侯友宜出線

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

地方熱門新聞

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

台南新化老街「科技執法」有解！

南投、彰化及雲林開放濁水溪流域漂流木撿拾

力推安心露營　桃園美景霸氣外露

2023年台南勞工模範母親表揚溫馨登場

南消二大與統一企業麻豆麵包廠強化防火管理

新店三民路公辦都更　新北住都啟動整合

黃偉哲宣布打詐台南隊2.0升級再出發

南台灣鐵三角　萬丹萬惠宮開講

嘉義回收場大火　千萬救火車現身

高中職就業博覽會台南高工登場

三重71位媽媽獲獎　美魔女愛家也愛公益

違規遭查獲　竟被查出是脫逃移工

招不到司機！　桃園青埔環狀線試辦延期

更多熱門

相關新聞

高中職就業博覽會台南高工登場

高中職就業博覽會台南高工登場

台南市政府持續落實「希望家園」願景，6日特別攜手台積電慈善基金會舉辦「2023台南高中職人才就業x職業探索博覽會」，市長黃偉哲、台積電慈善基金會董事長張淑芬及市議員朱正軒親臨現場為學子們加油打氣。

死亡影像！義消副小隊長捲混凝土車底

死亡影像！義消副小隊長捲混凝土車底

2023年台南勞工模範母親表揚溫馨登場

2023年台南勞工模範母親表揚溫馨登場

男隨機攻擊傷2人「衣服扯爛」酒醒慘了

男隨機攻擊傷2人「衣服扯爛」酒醒慘了

男騎自行車遭機車撞　再遭混凝土車輾死

男騎自行車遭機車撞　再遭混凝土車輾死

關鍵字：

台南學甲西瓜王

讀者迴響

熱門新聞

即／店員遭虐墜樓　全家總公司：解約加盟主

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

女密友疑不願讓「澳交換生」離台下毒　一個月送醫3次

王思佳爆拿假包「超嗆8字發聲了」！

女兒討1000元零用錢逛街　媽只給14元

超商今天美式、拿鐵買6送6！

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

即／自小客撞3機車　1騎士死亡

工人遭浪犬咬傷大復仇　虐殺4幼犬

趁妻子懷孕出軌！男星毀10年「憔悴現況曝光」

今立夏！命理師曝「3大生肖」財旺到發熱

超商店員慘死　點開Google評論「滿滿1星負評」

妹子高調曬「Gucci數十萬入職禮」…不到1周慘被開除

警專女學生偷摸男友遭瘋傳　校方證實了

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

更多

最夯影音

更多
Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD
王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面