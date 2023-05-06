台南學甲「西瓜王」　農業局長李建裕頒獎表揚

▲台南學甲區西瓜產業文化節評定「西瓜王」，由農業局長李建裕頒獎，左為區長張明寶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區公所6日在華宗公園舉辦「2023西瓜產業文化節」活動，並且舉辦「西瓜王」評鑑，由瓜農郭衍廷以果重20台斤、甜度分數達到28分，奪得今年度的「西瓜王」，由農業局長李建裕頒獎鼓勵，西瓜產業文化節吸引不少民眾搶購西瓜。

文化節活動由東陽國小創鼓隊、學甲幼兒園夏天森巴舞蹈及宅港國小烏克麗麗表演下揭開序幕，市議員謝舒凡、方一峰、農業局長李建裕及主任秘書吳威達、民政局長姜淋煌及主任秘書楊雅苓、學甲區農會總幹事李曉軍等共襄盛舉，邀請全國民眾來學甲採購最新鮮、最好吃的西瓜。

農業局長李建裕表示，學甲西瓜生產位於三慶里頂洲及紅茄一帶，因為鹽分砂質土壤、合宜的溫度條件及農民優良的種植技術，使得生產的大西瓜賣相、品質均佳，在相關的西瓜競賽中是奪冠的常客。今年一期作西瓜種植面積約30公頃，因適逢今年雨水相對短缺，單果重僅20斤上下，但甜度卻高達14-15度，口感汁多甘甜，欲購買民眾要把握時機購買。

學甲區長張明寶說，今年西瓜評鑑競賽共22位瓜農參加，以果重、甜度、外觀及肉質綜合評分，第1名由郭衍廷以果重20台斤、甜度分數達到28分、並以較優的外觀及肉質奪得今年度的「西瓜王」；第2名為郭林綉枝、第3名為郭茂永，現場也有優良瓜農設攤展售學甲在地的大西瓜，獲得在場民眾搶購，銷售一空。

為了培養轄內學童課後從事正當益智休閒，舉辦學甲盃「西瓜棋」少年棋王爭霸賽，今年共有4校56位小棋士參加，結果出爐，第1名由鄭楷軒擊敗群雄奪得「少年棋王」頭銜；第2名為邱紹恩；第3名由林信佑及李信賢同得。

平西社區的印度舞與流行舞、西明社區的街舞與社區韻律舞、仁得社區的彼個小姑娘舞蹈、新榮社區的廟庭交響樂作活動壓軸；此外，今年活動會場提供免費西瓜品嘗試吃，口感甘甜多汁，現場民眾讚不絕口，排隊人潮更是絡繹不絕，十分熱鬧。