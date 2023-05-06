快訊／母雞發威！侯友宜再展整合力　協調士北立委初選張斯綱成功出線

▲侯友宜成功協調北市士北立委初選。（圖／翻攝張斯綱臉書）



記者崔至雲／台北報導

新北市長侯友宜再展藍營整合力！台北市議員張斯綱及陳重文今（6）日分別在臉書上表示，感謝台北市長蔣萬安、侯友宜特別抽空找他們聊聊，關心討論北投士林立委的提名狀況。經蔣、侯協調後，最後由張斯綱代表出戰民進黨市北立委吳思瑤。

侯友宜雖然尚未被國民黨徵召2024總統候選人，不過日前已展現母雞力量，協調新北市淡水、新店兩選區，近期也首度跨縣市整合台北市，協調市議員李彥秀及游淑慧，今天再出手整合士林北投區讓議員張斯綱順利出線。

張斯綱表示，「攜手同心，共創勝利」，感謝蔣萬安、侯友宜市長特別抽空找他們聊聊，關心討論我們北投士林立委的提名狀況。感謝好戰友陳重文願意以團結為重，決定整合由張斯綱代表國民黨投入2024北投天母蘭雅立委選舉，未來，他們會分進合擊，一起攜手團結為北投士林、為2024大選共同打拚。

▲蔣萬安成功協調北市士北立委初選。（圖／翻攝張斯綱臉書）



陳重文則提到，經過與兩位市長討論後，完成士北的整合支持張斯綱，任何分裂，都會造成力量的抵消，只有團結，才能贏得人民的支持，身為北投士林在地議員、淡水女婿，未來蔣萬安的、新市府、新政策還需要他的體育教育專業，作為蔣萬安推動政務堅實的後盾，以及支持候友宜「共好」主張，只有雙北一起，台灣才能更好，只有雙北共好，讓淡北道路更快完成，完整的配套措施、智慧型管理，讓台北，新北市民共享更安全，更快速的建設成果。

陳重文也說，希望這次的整合，能轉化成團結的力量，讓2024國民黨總統選舉重新執政，全力支持張斯綱贏得勝選。

