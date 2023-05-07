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一圖秒懂「星宇延誤」時間軸！明知趕不上「3大錯誤決策」釀禍

▲星宇航空延誤事件時間軸。（圖／翻攝自Facebook／這裡胡說X傑西大叔）

▲星宇航空延誤事件時間軸。（圖／翻攝自Facebook／這裡胡說X傑西大叔）※點圖放大

記者李宜秦／台北報導

星宇航空發生嚴重延誤事件，因JX800台北-東京航班遇上強風延誤，導致另外2個航班JX801、JX803也因此受到影響，旅客因此夜宿機場。旅遊部落客指出，星宇三大錯誤決策，才造成一連串的延誤，明知道趕不上，卻還是讓旅客上機等候，最後只能睡在機場。

臉書專頁「這裡胡說X傑西大叔」分析本次星宇航空延誤事件，事件經過大致如下，JX800、JX801超過法定值勤上限，同批組員無法執行回程任務。JX802落地後有指示燈發生異常，需要進行檢修，檢修完畢後JX802、JX803組員也超時。

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由於當時現場航機起飛航班排隊都超過十架，需要等候超過40分鐘，計算之後應為1813-1840中間判定無法完登機起飛。星宇安排替代飛行員搭乘CI222航班飛往羽田機場。23:53星宇機師提出起飛許可，成田機場許可頒發席已超過1500Z宵禁時間拒絕發出。

星宇航空睡機場。（圖／翻攝「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」臉書社團）

▲星宇航空班機延誤旅客只好睡機場。（圖／翻攝「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」臉書社團）

傑西大叔指出星宇航空三大錯誤決策，第一，JX801跟JX803的旅客合併作業以及航機維修作業，但其實不合併組員還是超時，那是不是本來就要早點多排一些人把801飛回去。

第二，連續性的作業造成連續兩台飛機的組員都超時，很巧的是這兩個決策點太接近，差了不到一個小時，而且一看場面排隊實在太長了，整個下午跑道都在排隊，絕對超時。

第三，成田機場宵禁時間也超過，額外還影響到了JX02 台北飛洛杉磯的航班一直到台北時間的起飛時間才宣告航班取消，這是另外一個影響最嚴重的航班。

傑西大叔表示，「很明顯的就是想要各種踩線，但是押錯寶了。如果抵達名古屋的時候就發現組員會超時，是不是可以早一點安排接替的組員搭乘更早的航班？合併801/803這應該是老早就知道的事情了吧？如果七點就知道趕不上了，是不是先不要讓客人上飛機等候？如果加油早一點加會不會就趕得上了？成田的宵禁連我都知道了，星宇的人不知道？」

星宇航空6日晚間緊急發布聲明指出，JX803原訂6日下午4時10分起飛回台，由於該機抵達成田機場後，出現航機指示燈顯示異常情況，星宇立刻依規定進行航機檢查，並於6日晚間6時13分檢查完成，卻因飛航組員超時問題無法起飛，已緊急從台北安排2名機師搭機趕往東京，執行後續返台飛航任務，針對此次航班延誤深感抱歉，將全力協助旅客後續行程事宜。

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