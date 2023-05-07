「黑手黨少爺」遭當街槍擊慘死　開趴嗨慶足球隊奪冠卻喪命

▲拿坡里睽違33年再奪義甲冠軍，那不勒斯居民4日湧上街頭慶祝。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

義大利那不勒斯（Naples）拿坡里足球隊（Napoli）睽違33年再奪義甲冠軍，居民4日瘋狂湧上街頭慶祝，未料一片歡騰氣氛之中卻爆出槍聲，一名男子當場倒地，送醫後仍不治身亡，而此人竟是當地黑手黨老大的兒子文森佐（Vincenzo Costanzo）。

根據那不勒斯警方說法，4日晚間的槍擊案導致1死3傷，26歲死者文森佐有著「嚴重」犯罪紀錄，在街頭派對上被槍擊後於醫院過世，其父親毛里奇歐（Maurizio Costanzo）則是那不勒斯黑手黨的主要成員。

當地檢警及卡賓槍騎兵（Carabinieri，義大利憲兵）正在調查死者究竟是被意外波及，或遭敵對幫派蓄意謀殺。《衛報》指出，在義大利南部許多城市，對空鳴槍慶祝是很常見的行為。

拿坡里4日睽違33年奪下隊史第三冠，情緒沸騰的球迷紛紛上街慶祝，但也導致超過100人在派對上受傷送醫，包括煙火意外及多起鬥毆事件的傷患，還有一名20歲女性被車撞上而情況危急。另有3名警察身受輕傷。

那不勒斯省首長帕隆巴（Claudio Palomba）表示，拿波里下場比賽時，警方將繼續實施街頭巡檢及監視任務，維持慶祝活動秩序。他認為，文森佐槍擊案與慶祝活動無關。那不勒斯市長曼弗雷迪（Gaetano Manfredi）也同意這個說法，更稱「這可能是利用派對進行的清算行動。」